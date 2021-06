Zakończyła się 31. edycja Konkursu „Teraz Polska”. Statuetki wręczono 9 czerwca z udziałem Prezydenta RP w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, oczywiście w przewidzianym reżimie sanitarnym.

- Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym i najwyżej cenionym znakiem jakości i polskiego pochodzenia. – Polacy wybierają produkty i usługi oznaczone Godłem „Teraz Polska”, bo właśnie takich produktów i usług potrzebują – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Coraz więcej uczestników konkursu

– Dotychczas w konkursie wzięło udział 5 tys. polskich firm – reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki, – spośród których nagrodzono łącznie ponad 750. Biorą w nim udział zarówno duże polskie przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy rodzinne. Jest to możliwe, gdyż podstawowym kryterium oceny jest, jakość oferowanych produktów i usług, a nie wielkość przedsiębiorstwa – podkreśla prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”.

Rośnie patriotyzm konsumencki

– Polscy przedsiębiorcy budują nowoczesną, innowacyjną gospodarkę, zaś ich produkty i usługi zyskują zaufanie i lojalność klientów, którzy wiedzą, jak wielką siłę rynkową ma patriotyzm konsumencki. A najlepszą wskazówką w tym przypadku jest Godło „Teraz Polska”, bo pozwala wybierać produkty i usługi racjonalnie i patriotycznie, wskazując najwyższą, jakość i krajowe pochodzenie – stwierdził Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Wśród laureatów znalazły się między innymi następujące produkty i usługi z branży rolno-spożywczej, fotowoltaiki i wentylacji:

Kategoria produkty

• Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz – polska firma rodzinna z ponad dwudziestopięcioletnią tradycją w branży mięsnej. Jeden z największych pracodawców na terenie województwa lubelskiego. Zbudowane od podstaw zakłady mięsne prowadzą ubój zwierząt oraz produkcję wyrobów wędliniarskich, również z dziczyzny. Od 2005 roku budują sieć sklepów firmowych. W trosce o poszanowanie środowiska są wyposażone w biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków.

Boczek i szynka Henryka powstały z pasji wędliniarskiej Henryka Amanowicza. Tajemnicą sukcesu jest świeże mięso wysokiej, jakości, pozyskane wyłącznie z krajowego chowu, peklowanie z zastosowaniem oryginalnej mieszanki przypraw i aromatów. Są wyrabiane w procesie zgodnym z systemem jakości HACCP. Niepowtarzalne walory smakowe i niezmiennie wysoka jakość sprawiają, że wyroby te cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów.

• Przedsiębiorstwo Handlowe MB Monika Brochocka na podstawie swoich doświadczeń w produkcji kawy ziarnistej pod nazwą Siedlecka Manufaktura Kawy podjęło się wprowadzenia na polski rynek bezkofeinowej kawy z korzenia mniszka lekarskiego, który od dawna jest doceniany w zielarstwie w Ameryce, Azji, a także w Europie.

W 2020 roku w Urzędzie Patentowym RP został zastrzeżony znak „Polski Mniszek” oraz proces technologiczny nowej kawy o wielu właściwościach prozdrowotnych. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie firma będzie badać prozdrowotny wpływ tego produktu na organizm ludzki, bowiem korzeń mniszka lekarskiego wspomaga trawienie i tonizuje bóle brzucha oraz ma właściwości probiotyczne. Kawa z mniszka lekarskiego zawiera cenne pierwiastki: magnez, cynk, potas, fosfor i żelazo; poprawia odporność i metabolizm, reguluje pracę wątroby, przemianę materii i detoksykację organizmu oraz wspiera leczenie infekcji dróg moczowych.

• Bruk-Bet Fotowoltaika od 2011 roku zajmuje się produkcją modułów fotowoltaicznych. Jest częścią spółki Bruk-Bet, która działa w branży budowlanej od ponad 37 lat. Jako jedyny producent w Polsce i jeden z niewielu na świecie firma poddała swoje produkty ekstremalnym testom przyspieszonego starzenia, które odzwierciedlają rzeczywiste zużycie modułu przez kilkadziesiąt lat pracy. W tym roku firma uruchomi linię produkcyjną z wykorzystaniem technologii multibusbar na całych oraz połówkowych ogniwach PV z niezależną stacją cięcia laserem.

Moduły monokrystaliczne z serii Extreme, Extreme Plus, Nivo Extreme zawierają ogniwa typu Perc oraz Pert, co – przy zastosowaniu szkła z powłoką ARC (Anti Reflective Coating) – zwiększa przenikanie światła w głąb modułu i pozwala zapewnić uzysk wyższej mocy z mniejszej powierzchni. To produkty typu premium, których sprawność sięga aż 20,32 proc., co stawia je pod tym względem w światowej czołówce paneli fotowoltaicznych.

• Uniwersal Sp. z o.o. z Katowic to firma mająca wieloletnie doświadczenie w branży wentylacyjnej, specjalizująca się w wentylatorach dachowych, kanałowych, ściennych, wywietrznikach, akcesoriach wentylacyjnych i automatyce. Obecnie produkowane są typoszeregi wentylatorów: standardowych, kwasoodpornych, przeciwwybuchowych oraz na podwyższoną temperaturę (VE). Produkty posiadają silniki komutowane elektronicznie, charakteryzujące się niskim zużyciem energii, cichą pracą i bezawaryjnością.

Wywietrzaki hybrydowe (zintegrowane) Monsun powstały w wyniku połączenia wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną. Wewnątrz wywietrznika jest zamontowany wentylator, który może być dołączony do odciągu wentylacji mechanicznej. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją podczas jego pracy. Wentylator stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. Innowacja polega na specyficznym ukształtowaniu kopuły, co powoduje podciśnienie zwiększające efektywność urządzenia o 20 proc.

• Clima Gold to polski producent urządzeń i central wentylacyjnych wyposażanych w kompletną automatykę. Firma istnieje od 2007 roku, obecnie w fabryce w Rumii zatrudnia ponad 80 osób. Centrale wentylacyjne obsługują obiekty budowlane w Polsce i za granicą, m.in. centra handlowe, hale sportowe, obiekty przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, ale także pomieszczenia o najwyższych wymaganiach higienicznych, takie jak szpitale, placówki medyczne, laboratoria, baseny czy obiekty, w których produkowane są leki lub żywność.

Centrale wentylacyjne Optima to niewielkich rozmiarów urządzenia rekuperacyjne Opal Compact, centrale w wykonaniu higienicznym Optima Kryształ oraz basenowe centrale Optima Turkus. Z powodu pandemii COVID-19 Clima Gold rozpoczęła prace nad urządzeniami, które poza swoją podstawową funkcją wentylacyjną poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach. Efekt ten można uzyskać poprzez zastosowanie opatentowanej technologii bipolarnej igłowej jonizacji powietrza (NPBI) oraz promieniowania UV-C (UVGI). Większość zanieczyszczeń można zatrzymać przez użycie filtrów. Jednak nadal kanały wentylacyjne i sama centrala mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów. Zagrożenie to można zniwelować przez użycie promienników UV-C, które unieszkodliwiają bakterie, wirusy, zarodniki grzybów i pleśni oraz roztocza. Zneutralizowane mikroorganizmy są wychwytywane filtrem wtórnym, który zatrzymuje także większe cząsteczki.

Kategoria usługi

• Sunday Polska Sp. z o.o. jest jednym z liderów rynku odnawialnych źródeł energii. Oferuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Działalność firmy koncentruje się na usłudze doboru, sprzedaży oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, wraz z koordynacją wszystkich formalności niezbędnych do wykonania usługi od A do Z. Spółka posiada trzy oddziały: w Warszawie, Krakowie i w Libiążu oraz centrum logistyczne w Gliwicach-Szałszy. Firma działa na obszarze całej Polski. Do tej pory zrealizowała instalacje u 10 tysięcy klientów za kwotę ponad 200 mln zł. Łączna moc wykonanych instalacji przekroczyła 60 MW, a liczba zamontowanych paneli przekroczyła 180 tysięcy sztuk.

Kompleksowa usługa instalacji fotowoltaicznej „pod klucz” – od A do Z obejmuje: bezpłatny audyt u klienta, na podstawie, którego ustalana jest moc instalacji; wykonanie projektu technicznego instalacji; koordynowanie formalności związanych z finansowaniem inwestycji, w tym doradztwo dotyczące ulgi termomodernizacyjnej; montaż instalacji oraz dostęp do działającej non stop aplikacji umożliwiającej bezpłatny monitoring instalacji; serwis posprzedażowy. Firma przeprowadza cykliczne badania wśród klientów, z których aż 96 proc. jest zadowolonych z obsługi i poleciłoby jej usługi.

• Corab to firma z 30-letnią tradycją w biznesie, która od blisko 10 lat działa w branży fotowoltaicznej w Polsce, jako producent i realizator systemów fotowoltaicznych. Systemy fotowoltaiczne Corab powstają w nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej fabryce w Bartoszycach, skąd są wysyłane do 18 krajów na świecie. Na koniec 2020 roku możliwości produkcyjne sięgały ponad 1,5 GW konstrukcji fotowoltaicznych. Corab zatrudnia obecnie ponad 250 specjalistów.

Corab Partner to sieć partnerska powstała, jako porozumienie firm instalacyjnych z firmą Corab – producentem i dostawcą komponentów instalacji fotowoltaicznych. Projekt narodził się z potrzeby zapewnienia inwestorom wysokiej jakości obsługi i większego bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. Obecnie do sieci należy ponad 120 firm instalacyjnych z całej Polski, które mogą pogłębiać swoje kompetencje w ramach Akademii Corab, tj. edukacyjnej inicjatywy, której misją jest promowanie dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych umiejętności, również w zakresie działań marketingowych i atrakcyjnych form finansowania.