Zobacz galerię

47-letnia obywatelka Chin sprowadzała nielegalne odpady na teren opuszczonych magazynów przemysłowych w gminie Kamiennik.

Na trop nielegalnego procederu sprowadzania nielegalnych odpadów wpadli funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Namierzyli oni składowisko, gdzie trafiają wszystkie transporty na terenie opuszczonej nieruchomości poprzemysłowej w gminie Kamiennik, w powiecie nyskim. Prowadzona obserwacja potwierdziła wszystkie podejrzenia.

Tiry z big-bagami

Kolejne tiry z naczepami, w których znajdowały się big-bagi wypełnione odpadami wjeżdżały na wspomniany teren nawet wówczas, gdy do akcji wkroczyli policjanci, strażacy i inspektorzy ochrony środowiska. Na miejscu ujawniono aż 620 ton nielegalnie składowanych śmieci. To głownie odpady z tworzyw sztucznych i gumy, które zapakowane do big-bagów umieszczono w starych magazynach i na działce wokół budynków.

W działaniach wzięło udział kilkudziesięciu policjantów, inspektorów ochrony środowiska oraz strażaków. Sporządzono obszerna dokumentację składowiska i zabezpieczono dowody w sprawie. Przesłuchano na miejscu pracowników i kierowców, obsługujących nielegalne składowisko odpadów.

Zatrzymana organizatorka procederu

Odpowiedzialną za cały proceder osobę zatrzymano jednak dopiero po kilku dniach, gdy przyjechała skontrolować swój biznes. To 47-letnią obywatelka Chin. "Kobieta usłyszała już zarzut nielegalnego składowania oraz transportu odpadów. Za takie przestępstwo grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań i zarzutów." - czytamy w komunikacie Policji.

Służby sprawdzają, czy nielegalnie zwożone śmieci stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska. W zależności od wyników tych badań podjęte zostaną dalsze decyzje.