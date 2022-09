W sierpniu, łącznie 68 statków opuściło odblokowane ukraińskie porty. Ich porty docelowe znajdują się w 18 krajach świata. To efekty porozumienia dotyczącego odblokowania portów w napadniętej przez Rosję Ukrainie - podało ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury w swoim komunikacie.

Od 1 sierpnia, kiedy rozpoczęła się realizacja „inicjatywy zbożowej”, z portów „Odessa”, „Czornomorsk” i „Piwdenny” wysłano 1,72 mln ton produktów rolnych.

Przypomnijmy, że 22 lipca 2022 r. w Stambule w wyniku działań ONZ, Ukrainy, Turcji i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa podpisano Inicjatywę w sprawie bezpiecznego transportu zbóż i produktów spożywczych z ukraińskich portów Odessa, Czarnomorsk i Piwdenny.

- Pierwszy miesiąc Inicjatywy pokazuje, jak ważne jest to dla naszej gospodarki i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Tylko w sierpniu przez porty Wielkiej Odessy wyeksportowano ponad 1,7 miliona ton żywności. W tym samym okresie przez porty naddunajskie wyeksportowano prawie 1,6 miliona ton, koleją około miliona ton, a transportem drogowym ponad 600 000 ton. Już we wrześniu spodziewamy się osiągnąć tempo przeładunków przez odblokowane porty morskie na poziomie co najmniej 3 mln ton produktów. Planujemy wyeksportować co najmniej 8 mln ton wszystkimi rodzajami transportu. Obserwujemy również rosnące zainteresowanie armatorów pracą w ramach „inicjatywy zbożowej”. W szczególności w sierpniu do naszych portów wpłynęło 67 statków w celu załadunku, a już mamy dziesiątki nowych wniosków o zawinięcie do portów. Rynki międzynarodowe pozytywnie reagują na „inicjatywę zbożową”, a ceny żywności spadają. Przyczynia się to do poprawy sytuacji humanitarnej wśród ludności słabszej społecznie w krajach Afryki i Azji. W szczególności wysłaliśmy już dwa statki czarterowane przez Światowy Program Żywnościowy ONZ, aby pomóc tym krajom – skomentował Ołeksandr Kubrakow, minister infrastruktury Ukrainy.

Łącznie wyeksportowano w sierpniu przez odblokowane porty naddunajskie, koleją i transportem drogowym około 5 mln ton produktów rolnych. To rekordowa liczba od początku inwazji Rosji.