Biznesmen nie zgłosił upadłości i przez lata naciągał klientów i kontrahentów.

Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu w sprawie prezesa firmy usługowo-budowlanej z powiatu mikołowskiego na Śląsku. Miał on wyłudzić od kontrahentów i klientów ponad 3,6 miliona złotych.



Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą mikołowskiej komendy doprowadzili do przerwania nielegalnego procederu, za którym stał miejscowy przedsiębiorca. Jak ustalili, prezes spółki wykonującej usługi budowlane wbrew obowiązującym przepisom nie zgłosił w 2015r. upadłości firmy i dalej prowadził działalność.

Działa mimo bankructwa

Dwa lata później, mając świadomość fatalnej sytuacji spółki, złożył wreszcie wniosek o upadłość, ale pasywa firmy były już za duże i sąd odrzucił wniosek. Mimo to 69-letni biznesmen nadal zawierał umowy i dokonywał transakcji. W efekcie naraził klientów na straty w łącznej kwocie ponad 3,6 mln zł.

W wyniku wszczętego w 2021r. śledztwa prokurator postawił przedsiębiorcy 97 zarzutów oszustwa oraz zarzut niezgłoszenia upadłości firmy zgodnie z przepisami prawa handlowego. "Na poczet przyszłej kary oraz spłacenia powstałych w firmie długów, policjanci zabezpieczyli aż 90 tysięcy złotych z majątku dłużnika." - informuje śląska Policja. Akt oskarżenia wpłynął już do sądu. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.