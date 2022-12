Śledztwo hiszpańskiej policji i Europolu doprowadziło do zatrzymania 41 osób i zamknięcia 6 firm. Skonfiskowano również 80 koni.

Hiszpańska Guardia Civil we współpracy z Europolem zlikwidowała grupę przestępczą, która nielegalnymi metodami pozyskiwała i wprowadzała do obrotu handlowego koninę na wielką skalę. Mięso, również takie niezdatne do spożycia, trafiało na rynki krajów UE - Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Belgii. Do sprawy zatrzymano dotychczas 41 osób - podaje Europol.

Zaczęło się od śledztwa hiszpańskiej policji, która w związku z podejrzeniami zrobiła nalot na pewien zakład przetwórczy na południu kraju. Na miejscu zabezpieczono pół tony mięsa, która okazała się koniną. Było to jednak mięso nie przeznaczone do spożycia przez ludzi. Podczas kontroli hiszpańskie służby zarekwirowały również 80 koni. Zwierzęta miały być źle traktowane, były w kiepskiej kondycji a trzymano je nie zapewniając opieki weterynaryjnej.

Dalsze śledztwo wykazało, że kontrolowany zakład został wybudowany w 2019r. specjalnie do organizowania nielegalnego obrotu mięsem końskim na wielką, międzynarodową skalę.Oprócz tego w proceder zaangażowane było 6 innych firm.

Konie, które z rożnych powodów nie nadawały się do uboju w celach konsumpcyjnych dla ludzi, skupowane były w rożnych krajach Europy. Fałszowano ich dokumenty weterynaryjne i przewozowe, po czym trafiały one do zakładu w Hiszpanii. Mięso po sfałszowaniu dokumentacji sprzedawano jednak jako produkt dla ludzi i rozprowadzano na rynki krajów UE - Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Belgii.

Dotychczas aresztowano 41 osób zaangażowanych w proceder - 35 podejrzanych zatrzymano w Hiszpanii, a kolejne 6 w Belgii. Sześć firm zamknięto w związku ze sprawą.

Oprócz bossów, organizujących sieć dostaw i sprzedaży, są wśród aresztowanych także osoby, które dokonywały uboju i transportu zwierząt bez wymaganych kontroli, oraz lekarze weterynarii odpowiedzialni za fałszowanie świadectw i dokumentów.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty fałszowania żywności, narażania zdrowia i życia konsumentów, prania brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów oraz znęcania się nad zwierzetami. Europol szacuje, że rozbita grupa odpowiada za obrót nielegalnym mięsem o wartości 4,5 mln euro.