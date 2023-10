Od kilku dni pojawią się informacje, że w budżecie zaczyna brakować pieniędzy na obiecane dopłaty do nawozów. Dzisiaj dostaliśmy sygnał, który zdaje się to potwierdzać.

Do byłego premiera i ministra rolnictwa, Waldemara Pawlaka przyszła bowiem informacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z której wynika, że dopłaty do nawozów nie dostanie.

Chodzi o wsparcie na zakup nawozów do 27 hektarów.

W piśmie, które Pawlak otrzymał napisane Agencja informuje go, że pomocy nie dostanie, ponieważ przedstawiona przez niego faktura nie dokumentuje zakupu nawozów mineralnych.

Jak wynika z ustawy dofinansowaniem objęty jest jedynie zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Sęk jednak w tym, że nawozy, które nabył były minister, nawozami mineralnymi są.

Prosan NPK 7-12-14, bo o tym nawozie mowa, został jednak zakwalifikowany przez pracowników Agencji do grupy nawozów nie objętych wsparciem. Dlaczego?

Pawlak mówi, że w pierwszej chwili pomyślał, że przeoczył jakiś zapis rozporządzenia, który określa specyfikację objętych dopłatami nawozów. Kiedy przejrzał dokument okazało się jednak, że takiej specyfikacji nie ma.

Na początku pomyślałem, że może w rozporządzeniu jest jakaś lista nawozów, ale tam żadnej listy nie ma. Jest tylko napisane, że ma być to nawóz mineralny. Skoro firma, która zajmuje się sprzedażą nawozów, to nie jest tak, że te nawozy pojawiły się na naszym rynku wczoraj, wystawia dokument potwierdzający zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi nawozów mineralnych to, to jest skandal, że Agencja odmawia wypłat - denerwuje się.

Jak przekonuje Pawlak nie trzeba specjalistycznej wiedzy, ani dużo czasu, żeby sprawdzić czy nawóz jest nawozem mineralnym, czy też nie.

W swoim wpisie internetowym rolnik przytacza pojęcie nawozu mineralnego według ustawy o nawozach i nawożeniu.

Definicja ta brzmi następująco: jest to nawóz nieorganiczny, produkowany w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych.

Jak podkreśla Pawlak nawóz PROSAN NPK oraz MICROSOL BTC, zgodnie z oświadczeniem producenta – Fertilux S.A., jest nawozem mineralnym. W dokumentacji z dnia 1 sierpnia 2022 roku (która jest dostępna w języku polskim i angielskim na załączonych zdjęciach), wyraźnie jest napisane, że mówimy o nawozach mineralnych, zgodnie z wszelkimi definicjami prawnymi.

Były premier dopatruje się w działaniach Agencji celowych uchybień.

Odrzucili wniosek, żeby zmusić do składania odwołania. To pozwala na zyskanie czasu. A jak ktoś nie złoży odwołania, to nie dostanie pieniędzy i w ten sposób robią się oszczędności. Odrzuca się te wnioski bezrefleksyjnie, pod byle pretekstem. Rozhulano się z tymi dopłatami do wszystkiego, więc teraz nic dziwnego, gdyby się okazało, że brakuje pieniędzy. Jak brakuje pieniędzy to nie mówi się tego głośno. To tak jak z Orlenem. Jak nie ma paliwa to mówi się, że dystrybutor jest zepsuty. A jak nie ma kasy na dopłaty do nawozów, to mówi się, że nawóz nie mieści się w rozporządzeniu - podsumowuje. - To jest taka ewidentna zabawa w kotka i myszkę na zasadzie takiej, że możesz się odwołać, a my może to uwzględnimy, a może nie uwzględnimy - irytuje się Pawlak.