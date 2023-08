Emocje wokół politycznego transferu Michała Kołodziejczaka nadal nie opadają. Nie tylko w sieci, lecz także w całej przestrzeni publicznej szerzy się fala hejtu. Już teraz można z całą pewnością stwierdzić, że tegoroczna kampania wyborcza będzie brutalna. Co o całej sprawie myślą działacze Agrounii? Sprawdzamy.

Decyzja Michała Kołodziejczaka o połączeniu sił z Koalicją Obywatelską wzbudziła skrajne emocje. Od wściekłej nienawiści, po szczere gratulacje i nadzieję, że w końcu się udało dostać na listy dużej partii, która daje realne szanse na dostanie się w szeregi posłów.

Zdrada, czy jedyne wyjście?

Duża część działaczy Agrounii poczuła się zdradzona. Gwałtowne reakcje, łącznie z paleniem symboli Agrounii można było znaleźć w sieci już kilka godzin po ogłoszeniu nowej koalicji. Pojawiają się jednak także dużo bardziej stonowane głosy.

Agrounia istnieje i ma się bardzo dobrze. Decyzja o starcie z list Koalicji Obywatelskiej była trudna, ale z politycznego punktu widzenia konieczna – mówi Filp Pawlik, działacz Agrounii. - Zakładaliśmy, że na listach znajdzie się dziesięciu naszych działaczy. W tym momencie mamy pewnych kilka osób, a z tego co wiem negocjacje cały czas trwają.. Ale muszę uspokoić wszystkich wątpiących – wewnętrznego rozłamu nie ma. Decyzja, która podjął Michał była z nami konsultowana. Nie było zaskoczenia i szoku. Co prawda w momencie, kiedy mi o tym powiedział przeleciało mi przez głowę wszystko. Oczyma wyobraźnie zobaczyłem cały ten hejt, który się będzie wylewał po ogłoszeniu decyzji i niestety się nie pomyliłem. Ale prawdę mówiąc właśnie o to, o taką szanse zabiegaliśmy przez ostatnie pięć lat. Jeśli mamy możliwość dostać się do sejmu i realnie działać to musimy to zrobić. Na ulicy niczego nie załatwimy – dodaje.

Jak przekonuje Pawlik, swój cel Agrounia może osiągnąć jedynie mając swoich przedstawicieli w rządowych ławach.

Wcześniej rozmawialiśmy z różnymi partiami, ale oni nie traktowali nas poważnie, a to, co my robimy jest bardzo na serio. Angażujemy się nie po to, by siedzieć na stołkach, ale po to, by wprowadzić realne zmiany. Każdy ma prawo do swoich odczuć, także do rozczarowania, ale uważam, że są to emocje nieuzasadnione. Nic się nie zmieniło. Agrounia to nadal Agrounia, startujemy po prostu z jednej listy najmocniejszej partii opozycyjnej. Tu nie ma co bić głową w mur – przekonuje.

Nie możemy pozwolić na hejt

W podobnym tonie wypowiadają się także przedstawiciele innych regionów. Evelina Visnevska, liderka Agrounii z Gdyni, dementuje plotki, jakoby Michał Kołodziejczak podejmował jakiekolwiek decyzje poza plecami swoich współpracowników.

W żadnym wypadku nie jest to tak, że zostaliśmy czymkolwiek zaskoczeni - zapewnia i dodaje:

Wszystkie decyzje, które podejmował Michał Kołodziejczak były konsultowane z działaczami Agrounii. Oczywiście nie ze wszystkimi, bo to było logistycznie nie do wykonania, ale z najbliższym gronem około 20 osób. Michał zawsze ustala z nami ważne rzeczy, nie może tu być mowy o żadnych indywidualnych decyzjach. Wszystko działo się szybko, ale były to decyzje, które musieliśmy podjąć. Decyzja była trudna, ale bardzo szybko zrozumieliśmy, że jest ona jedyna i właściwa - dodaje.

Jak podkreśla działaczka, członkowie Agrounii liczyli się z tym, że nie każdy zrozumie podjęte decyzje. Wiedzieli, że spotykaj się z hejtem.

Poziom hejtu w debacie publicznej, ale też w życiu codziennym, jest przerażający. Moim osobistym celem jest walka z tym zjawiskiem. Nie możemy dopuścić do tego, żeby medialne nagonki niszczyły ludzi, doprowadzały do morderstw i samobójstw, tak jak to miało miejsce w przypadku prezydenta Adamowicza. Rzeczą mocno nie na miejscu jest wyciąganie Michałowi starych wypowiedzi i granie nimi na medialną nagonkę. To jest zwyczajnie niebezpieczne – mówi Visnevska. - Oczywiście rozumiem, że część naszych działaczy poczuła się zdezorientowana w momencie, gdy została ogłoszona decyzja o starcie z list Koalicji Obywatelskiej, ale należy zrozumieć, że w tym przypadku cel uświęca środki i musimy sobie zdawać sprawę, że tylko w ten sposób mamy realną szansę na to by znaleźć się w sejmie i móc wprowadzać zmiany dla Polski. Polityka jest trudna i skomplikowana i czasem trzeba podejmować zdecydowane kroki. W tym przypadku, uważam, że właśnie ten krok uratował Agrounię. Mamy pozostawioną autonomię, nie wchłonęła nas żadna partia. Nadal jesteśmy Agrounią, która walczy dokładnie o te same ideały, o które walczyła jeszcze tydzień, dwa temu. Nic się nie zmieniło. Mamy swoje zdanie, nikt nie zmusi nas do jego zmiany. To nie jest tak, że decydujemy się na ten start, jak to pospolicie się mówi, żeby dostać się do koryta. Nie. Naszym celem jest wprowadzenie realnych zmian w Polsce. Na ulicach niczego nie zmienimy. Musimy być tam, w sejmowych ławach, żeby mieć realny głos. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku. My nie damy się kupić. Twarz mam jedną i chcę ją zachować do końca życia – uczciwą – dodaje.

Działacze, z którymi rozmawialiśmy podkreślają, że polityka jest specyficzna, a sercem demokracji jest nie tylko możliwość wyboru, lecz także umiejętność rozmowy i podejmowania trudnych decyzji dla dobra ogółu.

Nastroje są różne. Część osób nie zgadza się z decyzją Michała i jest zawiedziona. Uważam , że to normalne. Natomiast jest też część ludzi, którzy popierają i rozumieją dlaczego tak się stało. Co dalej ? Czas pokaże. Musimy ochłonąć. Michał jest odważnym człowiekiem i podjął bardzo trudną decyzję, znając jej konsekwencje. Próbował rozmawiać ze środowiskiem rolniczym tj.PSL, ale jak widać części opozycji nie zależy na odsunięciu PiS od władzy. Start Michała z list KO to tylko start. Nie oznacza to koalicji, ani połączenia. Michał musi być w sejmie, aby pokazać polskiej wsi czy na prawdę walczył o jej dobro. Na to niestety musimy poczekać i mam nadzieję, że tak będzie. Podjął ryzyko i tylko jego czyny w najbliższych miesiącach pokażą czy miał rację – mówi Magdalena Zawiślak, jedna z liderek na Lubelszczyźnie, która organizowała m.in. strajk w Hrubieszowie. - Nie oszukujmy się. Żadna partia nie walczy o wieś. Ani PiS, ani PO, ani PSL, ani Konfederacja. To wielkie poruszenie po decyzji Michała pokazuje, że ludzie widzą w Agrounii przyszłość. Tą kontrowersyjną decyzję Michała odbieram osobiście jako ruch taktyczny. Nie oszukujmy się, każda kampania wyborcza to gra polityczna. Michał musi w nią zagrać, aby na jesieni udowodnić, że stoi za polską wsią.

Kołodziejczak: Agrounia to ludzie dialogu

Póki co ta polityczna gra kosztuje Kołodziejczaka bardzo dużo.

Nie jestem człowiekiem konfliktu, Agrounia to ludzie dialogu – podkreśla w swoich wypowiedziach Michał Kołodziejczak.

Lider Agrounii zapewnia, że zdawał sobie sprawę z tego jak wielki hejt na niego spadnie, ale zapewnia też, że był na to przygotowany i potrafi sobie z nim poradzić.

Zmasowany atak całego aparatu państwa w moją osobę pokazuje jak bardzo Mateusz Morawiecki boi się utraty władzy po rozpoczęciu współpracy Agrounii z największą partią opozycyjną. Panie Morawiecki zapewniam pana: wytrzymam to, a Polacy nie są głupi i widzą jak nieczysto gracie. Obrażając mnie obrażacie całe środowisko, z którego się wywodzę. Ułatwiacie ludziom wybór. Dla mnie stawka tych wyborów jest inna niż dla PiS. Uważa, że Polacy nie mogą się między sobą różnic. Ja wiem, że będziemy silni tylko wtedy kiedy różnice między sobą zaakceptujemy i każdy będzie czuł się potrzebny – pisze na swoim Twitterze.

Paweł Drabik, działacz z Małopolski, również jest przekonany, że ruch lidera Agrounii był słuszny.

Agrounia zgromadziła silnych ludzi. Ludzi, którzy potrafili walczyć, którzy wiedzieli o co walczą i ufali Michałowi Kołodziejczakowi. Na dzień dzisiejszy mamy dalej silną grupę, już nie pojedynczych , ale grupę ludzi, którzy dalej mu ufają i wierzymy w nasze ideały, w te same, które wierzyliśmy 4-5 lat temu - przekonuje. - Tutaj się nic nie zmieniło. Ja rozumiem, że mogły pojawić się wątpliwości i one oczywiście nastąpiły, to też nie jest tajemnica. W dużej mierze ogromną falę hejtu nakręciła TVP. W pierwszym odruchu kilka osób w moim rejonie, w małopolskim się wycofało, ale ochłonęli, przemyśleli, opadły pierwsze emocje i wrócili. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tak jestem nadal obok Michała Kołodziejczaka i będę go wspierał jeszcze mocniej, bo takiego wsparcia teraz chyba najbardziej potrzebuje. Nie zostawimy go samego, bo on nie skupia się tylko na sobie, a robi to dla dobra ogółu. Jeśli miałby zdradzić polską wieś mógł, to zrobić już wielokrotnie, i nie tylko teraz przed wyborami, ale we wcześniejszych latach i tego nie zrobił to jest dla mnie największy dowód na to, że to właściwa osoba na właściwym miejscu.

Jak podkreśla Drabik, ludziom łatwo jest popierać liderów, gdy sytuacja jest jasna. Kiedy trzeba podjąć trudną, często taktyczną decyzję, bywa ona trudna do zrozumienia, zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest politykiem.

W tym przypadku trzeba zaufać liderowi, który doskonale wyczuwa tę politykę – mówi działacz. - Odnosząc się do pogrzebanych nadziei dotyczących startów poszczególnych działaczy z list Agrounii myślę, że trzeba postawić dobro ogółu ponad swoje ambicje. Ja osobiście, nie mam ciśnienia na to, żeby znaleźć się na listach, bo mogłem znaleźć się na listach różnych partii. To naprawdę nie był problem. Ale nie chodzi o to aby za wszelką cenę być na liście, tylko o to, żeby mieć realne szanse na dostanie się do sejmu. Bo im większa będzie nasza reprezentacja, tym więcej uda nam się zdziałać - dodaje. - Kwintesencją demokracji jest możliwość wyboru. A kwintesencją polityki umiejętność prowadzenia dialogu. Michał Kołodziejczak to jest dla mnie wzór tego, jak powinni walczyć Polacy o swoje. I to niezależnie czy z PiS-em, czy z kimkolwiek innym. Po prostu walczyć o swoje sprawy i próbować je załatwiać. Wszedł w koalicję z jedną z największych partii w kraju. To politycznie świetny ruch. Dla mnie osobiście Michał Kołodziejczak może iść do sejmu nawet sam, byleby tylko miał szansę zostać ministrem rolnictwa i załatwiać nam te sprawy od góry, tak jak się należy, jak powinny być załatwione i walczyć o inne sprawy, bo patrzy na pewno dużo szerzej.

Drabik wskazuje też na różnice w pojmowaniu polityki i kwestii rządzenia przez Agrounię i partię u steru władzy.

My patrzymy na to trochę inaczej niż wierni żołnierze PiS-u, którzy poświęcają swój czas, a później mówią hola hola myśmy się tutaj napracowali, my oczekujemy tutaj daniny, potrzebujemy miejsc w spółkach Skarbu Państwa, my oczekujemy tego i tego. U nas to tak nie działa - przekonuje. - Tutaj naprawdę nikt nie patrzy na ten przysłowiowy stołek. A jeśli jest ktoś mówi o tym stołku, że pchamy się na ten stołek, to tak ma rację. Pchamy się do tego stołka dlatego, żeby mieć wpływ na to co się dzieje w Polsce. Jest dużo ludzi, którzy naprawdę mają wątpliwości, ale to jest polityka i tutaj trzeba też troszeczkę potrafić skalkulować swoje szanse i zrozumieć to, że my nie oddamy ani jednego procenta ani jednego głosu swoją porażką – zapewnia.

W politycznym kociołku wrze. Decyzja Michała Kołodziejczaka o starcie z list Koalicji Obywatelskiej z pewnością jest jedną z największych bomb, które spadają w tej kampanii. Polityczni przeciwnicy za wszelką cenę próbują zdyskredytować lidera Agrounii w oczach potencjalnych wyborców. Także część działaczy odwróciła się do niego plecami.

O pierwszych negatywnych reakcjach płynących z obozu Agrounii możecie przeczytać tutaj.

Sondaże szaleją

Czy Kołodziejczakowi opłacił się polityczny mariaż? Zdania na ten temat są podzielone. Odpowiedzią może być najnowszy sondaż wyborczy United Surveys dla Wirtualnej Polski, który pokazuje duże zmiany w politycznych wyborach Polaków. Koalicja Obywatelska może w nim liczyć na 31,2 procent poparcia (wzrost o , co daje jej drugą pozycję po Zjednoczonej Prawicy z poparciem 34,5 punktu procentowego (wzrost o 1,6 punktu procentowego). Jednak analizując te dane pod kątem poprzedniego sondażu KO zanotowało wzrost aż o 3,1 punktu procentowego.

Pozostałe partie startujące w nadchodzących wyborach parlamentarnych, wg wspomnianego sondażu notują spadki. Trzecia Droga o 1,6 punktu procentowego (9 procent głosów), Lewica także o 1,6 punktu procentowego (7,1 procent głosów), a także Konfederacja, która notuje spadek aż o 5,3 punktu procentowego (7,8 procent głosów)

Badanie pokazuje także, że znacznie wzrósł też odsetek osób, które nie są zdecydowane, na kogo zagłosować podczas październikowych wyborów. To 10,4 proc. wskazań - czyli 4,6 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

To nadal jednak tylko sondaż. Na realne rozliczenie przyjdzie czas już w październiku.