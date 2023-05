Agrounia i Porozumienie zakończyły współpracę

Agrounia i Porozumienie połączyły siły na początku lutego 2023 roku.

O tym niespodziewanym politycznym mariażu przesądziły - jak mogliśmy przeczytać na wp.pl - brak jasnej deklaracji głównych partii opozycyjnych w sprawie formuły startu w najbliższych wyborach parlamentarnych oraz brak satysfakcjonującego dla Porozumienia i Agrounii miejsca przy negocjacyjnym stole.

- Widzę, że opozycja jest sparaliżowana, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, stąd nasz szybki ruch. Wysyłamy jasny sygnał, że łączymy środowiska, które są na dwóch biegunach: miasto i wieś. Tworzymy projekt dla tych, którzy zawiedli się na PiS. Część ludzi z Agrounii kiedyś głosowała na partię Kaczyńskiego i teraz nie ma alternatywy. Oni nie zagłosują na tych, którzy ich obrażają za to, że głosowali na PiS, a to robią niektórzy przedstawiciele opozycji. Zbudujemy partię, która będzie odpowiadała na aspiracje XXI wieku i będzie to pierwsze ugrupowanie na czele którego staną kobieta i mężczyzna - stwierdził w wywiadzie dla wp.pl Michał Kołodziejczak.