AGROunia na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa

Dziś odbyło się, zapowiadane jako dwustronne, spotkanie pomiędzy AGROunią a Grzegorzem Pudą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O czym mówiono?

Grono uczestników było jednak ostatecznie szersze niż zapowiadano (w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku innych związków rolniczych, w tym m.in. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Jerzy Wierzbicki z PZPBM, Marian Sikora z FBZPR, prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki i główny lekarz weterynarii Mirosław Welz)– co niezbyt spodobało się Michałowi Kołodziejczakowi, liderowi organizacji, który wytknął publicznie Ministrowi Pudzie nie dotrzymanie słowa w tej kwestii, słowa danego – jak stwierdził „największemu, najprężniej działającemu związkowi rolników w Polsce”.

Mimo wszystko jednak lider AGROunii przedstawił swoje postulaty. Przede wszystkim odniósł się do kwestii drożyzny w sklepach. – Pan wpisuje się z Premierem w narrację, która mówi drogo w sklepie, więcej ma rolnik. Nie okłamujcie ludzi (…), bo to jest nieprawda – stwierdził Kołodziejczak.

- To powiedział Premier, a Pan tego nie zdementował. Jeśli chcecie tak mówić to proponujemy, aby na półkach znalazły się dwie ceny: pierwsza - ile dostaje rolnik, druga - po ile sklep sprzedaje. Wtedy okazałoby się, kto na tym wszystkim zarabia – dodał.

fot. screen FB relacja MRiRW

Kolejna kwestia poruszona przez AGROunię dotyczyła emerytur rolniczych. – Panie Ministrze, to Pan mówił, że rolnik jest dziś upokarzany tym, że musi zbyć gospodarstwo przed przejściem na emeryturę, to Pan mówił że tego nie będzie. Wasz projekt mówi o tym, że wydzierżawisz ziemię synowi lub córce i wtedy dostaniesz emeryturę. To jest słabe – podkreślił Kołodziejczak.

- Jako AGROunia złożyliśmy projekt ustawy, który mówił o tym, że rolnik który nie ma komu przekazać ziemi, może ją zachować i może dostawać emeryturę. Niech Pan wywiąże się z tego, o czym Pan mówi – zaznaczył Kołodziejczak.

Trzecia kwestia poruszona na spotkaniu przez lidera AGROunii dotyczyła problemu szkód łowieckich. Organizacja chciałaby, aby poprzez odpowiednią zmianę przepisów doprowadzić do tego, żeby to Państwo wypłacało odszkodowania za szkody łowieckie, które zrobiła zwierzyna, która należy do Państwa. To jej zdaniem, zakończy toczącą się wojnę między rolnikami a leśnikami. - Niech skarb państwa nam to zapłaci, a potem sami dochodźcie pieniędzy od tych, którzy dzierżawią obwody łowieckie. Ściągajcie należności od kół łowieckich i pokażcie, że to jest możliwe. Nie każcie tego robić rolnikom bo skłócacie społeczeństwo i wprowadzacie zamęt między rolnikami, a myśliwymi - stwierdził lider AGROunii.

Problemowi ASF w naszym kraju Michał Kołodziejczak poświęcił na spotkaniu z ministrem najwięcej czasu. Zaapelował przede wszystkim o zintensyfikowanie działań w kierunku wyciągnięcia ponad 60 gmin w Polsce ze strefy ASF. – To jest wasza wina, że te strefy w Polsce jeszcze są, a mogły być ściągnięte – stwierdził Kołodziejczak. Po drugie – próbując najpierw przeprowadzić, bezpośrednio przed ministrem Pudą, dłuższy wywód o opłacalności produkcji trzody chlewnej w obliczu problemu ASF – zaapelował o wsparcie produkcji polskich prosiąt w naszym kraju.

Lider AGROunii zaapelował też o zajęcie się sprawą drożejących nawozów. – Grupa Azoty, spółka Skarbu Państwa odmawia zrealizowania zamówienia, które było złożone w ostatnim czasie. Panie Ministrze – mówicie o kontraktacji, o tym żeby supermarkety nas szanowały, żeby skupy nas szanowały, a nie potraficie doprowadzić, żeby Grupa Azoty wywiązała się z zamówień, które przyjęła (…) Tak ma działać wolny rynek, oparty o kontraktację i zamówienia? Dziś – - i mówię to z całą odpowiedzialnością - spółka Skarbu Państwa spekuluje i winduje ceny, bo się nie przygotowała. I to Pan ponosi za to odpowiedzialność – stwierdził na spotkaniu z ministrem Pudą Kołodziejczak.

fot. screen FB relacja MRiRW

Grzegorz Puda zapewnił uczestników spotkania, że resort odniesie się do wszystkich zgłoszonych postulatów, zaznaczając, że w kwestii emerytur rolniczych „dotrzyma danego słowa”. Poinformował też, że wszystkie problemy dotyczące szkód łowieckich nie leżą w kompetencji resortu rolnictwa.

- Tak, zgadzam się, cena nawozów jest zbyt wysoka. Rozpoczęliśmy rozmowy z Panem Premierem Sasinem w tej kwestii, jak możemy pomóc rolnikom w tym trudnym czasie – dodał szef resortu rolnictwa odnosząc się do poruszonego tematu drożejących nawozów.

Jak zapewnił, od dłuższego już czasu trwają w ministerstwie rolnictwa prace nad wprowadzeniem różnych rozwiązań wspomagających hodowców trzody chlewnej w tym trudnym aktualnie czasie, w tym dopłaty do produkcji polskich prosiąt. Jak stwierdził minister Puda, pieniądze na te dopłaty mogłyby pochodzić z budżetu państwa lub z PROW. – Taka dopłata naszym zdaniem musi być, żeby przede wszystkim doprowadzić do odbudowy stad podstawowych w pogłowiu trzody chlewnej – dodał.

- Owocem każdego spotkania, powinna być puenta i konsensus. Dzisiaj ani puenty ani konsensusu - stwierdził na zakończenie spotkania Kołodziejczak. I niedługo po nim, AGROunia za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała taki postulat:

Ciąg dalszy więc niechybnie nastąpi.