AGROunia organizuje pierwszą Konwencję Programową

AGROunia przygotowuje się do pierwszego kongresu programowego, który odbędzie się 4 grudnia w Warszawie.

Jak zapewnia Michał Kołodziejczak, lider organizacji, to nie będzie wydarzenie zamknięte tylko dla jej działaczy. - My łamiemy schematy i otwieramy się na ludzi! (...) AGROunia jest fenomenem. (...) Każdy z was może zapisać się na naszą konwencję programową - zapewnia poprzez media społecznościowe.

- Polska wieś, polskie rolnictwo - nas nikt nie obroni jeśli sami tego nie zrobimy.

Polska żywność nie obroni się sama jeśli my nie staniemy w jej obronie.

Przed nami dużo zadań i jasny cel - agituje AGROunia.

Swoją pierwszą - można stwierdzić historyczną - Konwencję Programową organizacja zaplanowała na 4 grudnia br. Odbędzie się w samym centrum Warszawy, w klubie/teatrze Palladium, przy ul. Złotej, o godz. 11.