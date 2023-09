Rolnicy protestują przeciwko trudnej sytuacji na rynku zbóż i mleka, ale wspominają też o innych problemach, z jakimi na co dzień zderza się polski rolnik.

Lider Agrounii, Michał Kołodziejczak, podkreśla, że rolnicy są wykorzystywani. Stawki, jakie dostają za swoje produkty są coraz niższe, a zyski sieci handlowych szybują w górę.

Problemy w sektorze rolnictwa to nie tylko zboże i mleko, ale też owoce miękkie, drób, czy miód.

Jak wskazują rolnicy podejmowane przez rząd działania nadal są działaniami fasadowymi, które polegają jedynie na gaszeniu pożarów, a nie systemowych rozwiązaniach.

Mamy potężny problem ze zbożem paszowym. Przez 8 ostatnich lat zlikwidowano 70% hodowli świń. To zboże mogłoby spokojnie zostać na rynku i moglibyśmy je skarmić. Teraz nie ma żadnych perspektyw. Gdzie perspektywy do rozwoju? Z paliwem jest katastrofa. Zamówiłem 3 000 litrów, dostarczono mi 1,5 tysiąca, bo na hurtowaniach są ograniczenia. Stacje reglamentują nam tankowanie do 150 l. Problem z paliwem jest też w przypadku firm transportowych, choć o tym nikt głośno nie mówi. Jak sobie mamy z tym radzić? - pyta Robert Grewling, rolnik z Opolszczyzny. - Pole trzeba obsiać, ale koszty są nieporównywalne do tego co zyskujemy. W niektórych regionach kraju plon z hektara nie wystarczy na zakup nawozów. Z czego mamy utrzymać nasze rodziny? Zaczyna się nas traktować jak bezrobotnych, te wszystkie dopłaty do tego prowadzą - podsumowuje.