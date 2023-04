Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, rozpoczął protest w Prudniku, pod Elewatorem BZK. Zabrał głos w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy.

Nie budujcie rozległego systemu dopłat. Politycy jeżdzą po wioskach i rozdają kolejne wozy strażackie, ale te wozy strażackie nie dadzą wam jesc, nie zapłacą rachunków. Nie dajcie się za nie sprzedać. Zasługujemy na to, by godnie żyć, by pracować i za to móc się utrzymać.