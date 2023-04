Strajk na torach kolejowych w Hrubieszowie zorganizowali przedstawiciele Agrounii.

Te wszystkie rozmowy, które do tej pory były prowadzone to farsa, my chcemy rozmawiać, ale nie możemy dać o sobie zapomnieć. Problem nie zniknął – mówi Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.