AgroUnia w Warszawie 23 lutego. Jaki jest plan protestu?

W środę, 23 lutego AgroUnia zapowiedziała olbrzymi protest w Warszawie. Rolnicy będą protestować m.in. pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

AgroUnia w Warszawie 23 lutego

- Wściekli rolnicy jadą do Warszawy. Ponad setka traktorów zmierza do stolicy. Oprócz tego autokary ludzi z niemal każdego województwa. Dołączają górnicy, pracownicy, przedsiębiorcy - zapowiada AgroUnia.

Protest odbędzie się pod hasłem "Godna płaca za ciężką pracę"

Plan protestu:

7.00 – wyjazd traktorów z okolic Sochaczewa. (Kuznocin 112)

9.00 Konferencja prasowa skrzyżowanie Kasprzaka/Ordona

10.00 – start manifestacji pieszej sprzed Pałacu Kultury i Nauki w kierunku kancelarii premiera

ok. 12.00 przekazanie petycji do premiera przed gmachem od Al. Ujazdowskich

AgroUnia o proteście w Warszawie: Dojedziemy tam, gdzie się da

- Próbujemy rozwiązać nasze problemy z każdej strony. Policja nie chce bezpiecznie eskortować legalnej manifestacji przez miasto. Co będzie? Zobaczymy. Rolnicy są zdeterminowani i wściekli. Dojedziemy tam, gdzie się da. Na manifestacji może być kolumna ponad 100 potężnych rolniczych maszyn - zapowiada organizacja.

- Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha. Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia" - mówi Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

