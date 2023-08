Opolskie struktury partii zapowiedziały na 1 września protest w Prudniku i Głębinowie. Ma na trwać dwie godziny – od 12 do 14.

Strajk ma skupiać się wokół sytuacji na rynku mleka i zbóż, choć jak podkreśla Arkadiusz Kożuszko, z opolskiej Agrounii w polskim rolnictwie dano nie było tak źle.

Jak poinformował członek AGROunii Arkadiusz Kożuszko, trudno jest wymienić wszystkie powody, dla których organizacja zdecydowała się na skrzyknięcie rolników, ponieważ w polskim rolnictwie dawno nie było tak źle. Kożuszko przyznał jednak, że najbardziej chodzi o sytuację na rynkach mleka i zbóż.

– To jest strajk ponad podziałami. Tu nie mieszamy polityki. Działamy, żeby poprawić sytuację w rolnictwie. Chodzi o bardzo trudną sytuację w polskim rolnictwie. Chcemy, by w Polsce wreszcie coś się zmieniło. Czego się domagamy do rządu? Jesteśmy świeżo po żniwach, a pszenica kosztuje 610 zł. Rok temu o tej samej porze kosztowała 1600. Ludzie nawet jakby mieli okazję sprzedać to jest to nieopłacalne. Ostatni rok był wyjątkowo drogi, to były najdroższe żniwa w historii. Wtedy minister Kowalczyk powiedział nie sprzedawajcie. Rolnicy na tym stracili. Straciliśmy w tamtym roku, a teraz prognozy też są spadkowe. Nie możemy czekać do 15 października na rozwiązania, bo wtedy będzie już na nie za późno. Ludzie potrzebują rozwiązań już teraz. Żeby się odbić, żeby zacząć jakoś żyć. Cena z boża w Europie to 1000 zł. Co się znowu dzieje u nas. Jeśli szybko nie zostanie wprowadzony skup interwencyjny albo zmiany to rolnicy zaczną plajtować. Zboże z Ukrainy jak jechało, tak jedzie, choć w mniejszych ilościach. Nadal nie wiemy co się stanie dalej, czy granice nie zostaną otwarte. Na ta chwilę nie ma żadnej stabilizacji i pewności, ani jeżeli chodzi o produkcję roślinną, ani o produkcję zwierzęcą - tłumaczy.