Ruch Społeczny Agrounia TAK złożył w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Oznacza to, że w najbliższych wyborach partia Michała Kołodziejczaka będzie startować samodzielnie. Na listach znajdą się także działacze Samoobrony.

Droga do tej chwili była dla Agrounii długa i wyboista. Jeszcze tydzień temu wydawało się, że do wyborów pójdą razem z PSL-em. Jednak tak się nie stało.

Idziemy do wyborów razem z ruchem Marka Materka po to, by przegonić tą pisowską szarańczę - zapowiedział Michał Kołodziejczak.

Po kruchym sojuszu z Porozumieniem i próbami dogadania się z PSL-em, które skutecznie zablokowała Polska 2050, lider Agrounii miał twardy orzech do zgryzienia. Wszak w sondażach wyborczych poparcie dla Agrounii oscyluje w granicach progu wyborczego lub, w zależności od sondażu, znacznie poniżej.

Zachowanie Szymona Hołowni, a nawet już także Władysława Kosiniaka-Kamysza pokazuje, że oni nie zdają sobie w ogóle sprawy z szans i wyzwań. Z ich strony to krótkowzroczność i brak odpowiedzialności, to też ogromny brak poczucia smaku - skomentował otrzymanie politycznej czarnej polewki Michał Kołodziejczak.

Władysław Kosiniak–Kamysz wydaje się być jednak zadowolony z przebiegu sytuacji.

Biorę pełną odpowiedzialność za wynik wyborczy. Mówiłem o tym na radzie naczelnej, mówiłem o tym publicznie: biorę pełną odpowiedzialność i wiem, jak się trzeba zachować w momencie, gdy wynik jest taki, który nie daje mandatu do pełnienia pewnych funkcji – zapewnił w radiu TOK FM.

- Jestem, by móc coś zrobić. Zrobię wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy. Zrobię wszystko, żebyśmy przejęli władzę, żeby odsunąć PiS od władzy, nie dopuścić do rządów PiS-u z Konfederacją. To się może stać tylko dzięki dobremu wynikowi Trzeciej Drogi - ocenił.

O planowanym sojuszu z Agrounią nawet nie wspomniał.

Ostatnia szansa?

Lider Agrounii odpychany od kolejnych dużych partii nie miał wyboru. Po szumnych zapowiedziach, głośnych strajkach i awanturach w ministerstwie, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach musiał podjąć kroki, aby zorganizować własne struktury partyjne. Ruch Społeczny Agrounia TAK chce wystawić listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju.

Pewną niespodzianką jest fakt, że pojawią się na nich działacze Samoobrony. Warto zaznaczyć, że mówimy o Samoobronie, której liderem jest Jan Perkowski. Do roku 2012 funkcjonowała ona jako Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera. W polskiej przestrzeni politycznej funkcjonuje także Samoobrona RP, na czele z Krzysztofem Prokopczykiem.

Decyzję o współpracy z Agrounią podjęto 5 sierpnia, po uroczystościach związanych z rocznicą śmierci Andrzeja Leppera.

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Lepper jest dla Kołodziejczaka postacią ważną, inspirującą. Świadczy o tym nie tylko fakt, że w ostatnim czasie złożył kwiaty na grobie słynnego polityka, lecz przede wszystkim, przywoływanie jego postaci w kolejnych wywiadach.

Służył Polsce, choć wielu służyło tylko sobie i wielkiemu biznesowi. Był z nami, wierny zasadom, w świecie pełnym nieprawości i zdrady - napisał o Lepperze na portalu X, dawniej znanym jako Twitter.

Czy dogadanie się z Samoobroną stało się dla Kołodziejczaka ostatnią szansą? Formalności mają zostać dopięte jeszcze w tym tygodniu. Nieoficjalnie mówi się jednak, że przedstawiciele Samoobrony mają zajmować na listach wyborczych czołowe miejsca.

Jak wygląda droga do startu w wyborach parlamentarnych?

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa - zgodnie z kalendarzem wyborczym - 28 sierpnia.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne i koalicje. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu.

Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy w skali kraju; przy czym próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.