Sprawa, która po raz kolejny poruszyli dzisiaj działacze Agrounii dotyczy ubiegłorocznych wydarzeń pod Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.

Na początku grudnia 2022 rolnicy pikietowali pod urzędem domagając się zwrócenia uwagi na sytuację na granicach związaną z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża. Wtedy jednak władza problemu jeszcze nie widziała.

Na rolników nasłana została policja, a jeszcze dzisiaj wielu z nich mierzy się z postawionymi im w tej sprawie zarzutami karnymi.

Dzisiaj lubelscy działacze, Jarosław Miściur i Rafał Kargol pojawili się pod urzędem i zażądali od wojewody przeprosin i ujawnienia listy firm, które na Lubelszczyźnie handlowały zbożem technicznym.

Działacze Agrounii zażądali przeprosin od wojewody i ujawniania listy firm, które handlowały zbożem technicznym z Ukrainy.

Rok temu jako Agrounia pierwsi poinformowaliśmy o procederze napływu zboża technicznego z Ukrainy do Polski – mówił Jarosław Miściur. - – Niedawno ukazał się raport NIK, który druzgocąco pokazuje co Prawo i Sprawiedliwości zrobiło z rynkiem zboża, do czego dopuściło, do jak wielkiego procederu. Dane pokazują, że import pszenicy zwiększył się o około 1800 procent, a kukurydzy o 3000 procent. Są to zatrważające dane – przekonywał J. Miściur. - W przebadanych próbkach sprowadzonego zboża wykryto m.in. salmonellę, substancje niedozwolone, metale ciężkie, a w 6 przypadkach były to zboża modyfikowane genetycznie.