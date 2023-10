Rolnicy na listach wyborczych to nadal niewielki odsetek. W naszym cyklu rozmów kampanijnych rozmawiamy dzisiaj z jednym z nich. Jak ustabilizować sytuacje na polskiej wsi? Na to pytanie odpowiada nam Jarosław Miściur, który do Sejmu kandyduje jako reprezentant Agrounii, z list Koalicji Obywatelskiej.

Farmer: Sytuacja na wsi jest bardzo trudna. Jaki jest pomysł Koalicji Obywatelskiej i Agrounii, z której Pan startuje, żeby tą sytuację rozwiązać? Co jest najbardziej palącym problemem w tym momencie?

Jarosław Miściur: Sytuacja jest bardzo trudna, ale przede wszystkim sytuacja jest niestabilna. Rolnicy wkroczyli w kolejny sezon, który tak naprawdę nie daje żadnej stabilizacji, nie daje żadnej pewności. Ceny mamy bardzo niskie, cały czas ciągnie się za nami problem napływu produktów rolno – spożywczych z Ukrainy. Samymi rekompensatami, które mieli wypłacone rolnicy problemu nie da się rozwiązać. Teraz się okazuje, że część rolników nie dostanie tych rekompensat. Należy jednak podkreślić, że to były rekompensaty za poprzedni sezon, teraz weszliśmy w kolejny, który tak naprawdę nie został przygotowany odpowiednio administracyjnie. Nie mamy dalej przepisów zabezpieczających polskiej rynek przed napływem tych produktów, jesteśmy dalej w fazie tak zwanej niepewności, bo z jednej strony jest zboże i produkty zatrzymane, z drugiej strony mówi się że jesteśmy dalej krajem tranzytowym, więc będziemy musieli te produkty przez swoje porty przerzucić. A nasze możliwości eksportowe też są ograniczone

Wchodzimy w tej chwili w zbiory kukurydzy, gdzie mówi się o cenach 350 zł za mokrą kukurydzę. Tak naprawdę chyba nie muszę już dalej nawet tego komentować, bo wszyscy wiedzą co to oznacza.

Konsekwencje importu zboża musi wziąć na siebie cała Unia, nie tylko Polska

W jaki sposób teraz poukładać te stosunki? Ukraina nam nie zniknie, aspiruje do Unii Europejskiej, zapewne do tej Unii wejdzie, został podany nieoficjalnie rok 2030 więc stosunkowo szybko. Co należy zrobić aby zabezpieczyć polskie rolnictwo?

Uważam, że ten czas zamknięcia rynku przespaliśmy. Tutaj trzeba zadziałać szerokotorowo. Tak naprawdę musi być rozpoczęta droga dyplomatyczna Polski i Ukrainy na arenie Unii Europejskiej. Musimy rozwiązać przetransportowania tych produktów, bo my musimy mieć też swoje stałe i jasne stanowisko, że nie możemy być rynkiem zbytu. Możemy być tylko państwem, które zostanie wykorzystane jako państwo tranzytowe. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy traktowani solidarnie i będziemy wartościowym partnerem dla Unii Europejskiej. W tym celu musimy też wypracować stanowisko z państwami sąsiednimi, które mają możliwości eksportowe, żeby przez nasz kraj transportować zboże do tych państw, m.in. do Niemiec i stamtąd je przewozić dalej. Nie możemy zostać jedynym krajem, na który zostanie tak naprawdę zrzucony ciężar wyeksportowania tego zboża, tych produktów, bo niestety nie damy rady. Więcej, jeżeli będziemy się skupiać na tym żebyśmy tylko my eksportowali, to położymy nasz wewnętrzny rynek. Tutaj podstawą będzie dyplomacja i rozmowy.

We współpracy z Koalicją Obywatelską, my, jako Agrounia będziemy wypracowywali te rozwiązania, które pomogą w ustabilizowaniu rynku. Myślę, że po wyborach to my będziemy mogli usiąść, i tworzyć przepisy, i rozmawiać również na arenie międzynarodowej.

W jakim miejscu widzi się Pan w Sejmie jeśli uda się Panu zdobyć mandat?

Jestem rolnikiem. Kocham rolnictwo. Moja działalność polityczna jest z nim związana. Zależy mi przede wszystkim, żeby poprawić tą sytuację i zawalczyć o wieś, bo uważam, że to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy my możemy tak naprawdę zawalczyć o polskie rolnictwo. Tak jak wcześniej mówiłem sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna i w Sejmie muszą być przedstawiciele stricte związani z rolnictwem. Jeżeli miałbym gdzieś się widzieć to na pewno w tematyce rolniczej.

Zielony Ład to kłoda rzucona rolnikom pod nogi

Temat, który poruszamy w każdej naszej rozmowie z kandydatami do parlamentu. Co myśli Pan o Zielonym Ładzie?

Zielona kula u nogi to jedno z łagodniejszych określeń jakie słyszymy, jest to po części kłoda rzucona rolnikom. W sytuacji, w której się znajdujemy, skoro jest kryzys żywnościowy jest, zagrożone to bezpieczeństwo żywnościowe, to jednak ta produkcja rolna powinna stawać się bardziej liberalna, żeby jednak rolnikom w związku z tym co się dzieje uprościć tą produkcję. Tworzenie Zielonego Ładu jest to tak naprawdę ograniczenie produkcji rolnej dla rolników, to jest rzucenie kolejnej kłody w postaci trudnej administracji. Rolnicy powinni mieć swobodę produkcji, powinni się skupić na tym, żeby produkować wysokiej jakości polską, zdrową żywność. W przepisach, które im to łatwo umożliwiają.

Nie może być tak, że rolnik na własnym polu staje się niewolnikiem, zakładnikiem i osobą, która musi wypełniać wolę urzędniczą, a nie może być tak naprawdę rolnikiem, który zajmuje się tym w czym jest najlepszy. Musimy to jak najszybciej zmienić i między innymi to jest nasza też rola, nasza, ludzi z Agrounii, żeby mieć możliwość wpływania na tworzenie tych przepisów. Wiadomo są wytyczne i dyrektywy przygotowane przez Unię Europejską, natomiast przepisy wewnętrzne powinny być w obecnej sytuacji jak najbardziej liberalizowane dla rolników i o to będę walczył.

Mówimy o sprawach dla rolnictwa w kraju. Pan jest Lubelszczyzny. To mała miejscowość w okolicach Lublina, w gminie Krzczonów. Co chciałby pan zrobić dla swojej małej ojczyzny?

Myślę, że takim punktem nad którym chciałbym pracować i o którym ja od dawna mówię jest budowanie biogazowni. Jest to bardzo ważne. Ostatni o kryzys energetyczny jasno pokazał, że uniezależnienie energetyczne samorządów jest kluczowe. Dodatkowo, dzięki biogazowniom rolnicy będą mogli korzystać z pofermentu, czyli pozostałości z produkcji. Tak naprawdę to tani produkt uboczny, który w kryzysie nawozowym jest dla rolników dużą alternatywą.

Jeżeli będą powstały biogazownie, będziemy mieli odpowiednio przygotowane przepisy, to rolnicy będą mieli zbyt też na swoje produkty.

Musimy kształcić kolejne pokolenia

W tej kampanii dużo mówi się o dzieciach na wsi, które mają mniejsze możliwości niż dzieci w miastach. Jak wyrównać ich szanse?

Od dawna się mówi, że należy wyrównywać szanse między dziećmi na wsi, a dziećmi w mieście. Tu jest duży problem, bo jesteśmy oddaleni od miejsc kultury. Baseny są w nie wszystkich tak naprawdę regionach. W obecnej, trudnej, cyfrowej rzeczywistości pełnej hejtu dzieci mają utrudniony dostęp do specjalistów. Podstawa jest tutaj stworzenie jednostki administracyjnej, która będzie zajmowała się wyrównywaniem szans tych mniejszych miejscowości poprzez wprowadzanie i dofinansowanie do zatrudnienia specjalistów, budowę obiektów, które są niezbędne, żeby wyrównać te szanse, ale również, co uważam za bardzo ważne, przywrócenie tej łączności, komunikacji. Nie oszukujmy się, nie zawsze rodzice są w stanie dzieci gdzieś dowozić i to jest ogromny problem. Dziecko mogłoby uczestniczyć w różnych zajęciach natomiast barierą staje się odległość i to dowożenie, więc musi być przygotowany projekt przywrócenia komunikacji lokalnej.

Bardzo ważnym aspektem jest też edukacja dzieci w klasach 1-4 odnośnie tego, skąd się bierze żywność na stole . Prowadzę takie akcje pod nazwą „Od ziarenka do stołu”, gdzie pokazuję dzieciom z jakich roślin jest to, co jedzą oraz jak te rośliny wyglądają . Jest to świetna zabawa połączona z wiedzą . Widok miny dzieci, gdy pokazuję buraka cukrowego z którego jest tak przez nich lubiany cukier jest bezcenny . Będąc posłem chciałbym stworzyć projekt dla wszystkich szkół podstawowych, gdzie rolnicy mogli by taką wiedzę przekazywać . Szczególnie istotne jest to w szkołach na terenie miejskim . Robię to też w myśl powiedzenia , jeżeli myślisz na rok, siejesz zboże, jeżeli na kilka lat sadzisz sad . A jak myślisz na przyszłe pokolenia to kształcisz dzieci

Wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość. Jest październik roku 2024. Jesteście już po niemalże rocznej kadencji. Co macie na swoim koncie? Co wy, jako Agrounia, w pierwszej kolejności zrobicie?

Dobry gospodarz, jeżeli wchodzi na jakieś gospodarstwo, to w pierwszej kolejności robi porządki i ja nie mówię tutaj o zwalnianiu czy przenoszeniu, bo dobrzy ludzie są wszędzie potrzebni. Przede wszystkim ministerstwie rolnictwa potrzebny jest pełny audyt. W jakim stanie mamy ministerstwo, w jakim stanie finansowym, jakie decyzje były podejmowane błędnie, co należy poprawić. Przede wszystkim musimy jak najszybciej usprawnić system administracji i uprościć rolnikom swobodne prowadzenie działalności rolniczej, ale mam nadzieję, że jeżeli spotkamy się tu za rok i porozmawiamy, to będziemy mieli już stworzone przepisy zabezpieczające polski rynek przed nadmiernym importem towarów za wschodniej granicy. Do tego wystarczy nawet wykorzystać jednostki, które mamy. Można powołać agencję bezpieczeństwa żywnościowego, która będzie jasno kontrolowała to co wjeżdża i będą to badania, które naprawdę będą dotyczyły jakości, rodzaju stosowanych pestycydów. Tego musimy się trzymać. Skoro coś w Unii Europejskiej jest zakazane, gdzie indziej jest dozwolone, ale nadal w Unii może być konsumowane to jest coś nie tak.

My musimy naprawdę szczególną uwagę zwrócić na to żeby zabezpieczyć też polskiego konsumenta i to będą pierwsze rzeczy, które będziemy chcieli tak naprawdę zrobić.

Chyba czas najwyższy udostępnić też listę podmiotów, które sprowadzały zboże techniczne. Bo tak naprawdę w tej chwili widzimy, że jedna instytucja zrzuca na drugą i tak naprawdę wszyscy chcą mieć czyste ręce.

Dużym problemem dla rolników są zmiany klimatyczne, które powodują gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Susza, deszcze nawalne. W tym wszystkim niewydolny system ubezpieczeniowy. Czy macie jakiś pomysł, jak wesprzeć rolników, żeby ten system dawał im realne zabezpieczenie?

Tutaj trzeba iść, tak naprawdę, dwutorowo, bo jeżeli mówimy o suszy, to tak naprawdę muszą w pierwszej kolejności pójść pieniądze na meliorację i na przygotowanie rowów, które tak naprawdę po iluś tam latach zarosły i nie nadają się. Dalej należy przygotować zbiorniki i na preferencyjnych warunkach dofinansować inwestycje w systemy nawadniania.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia - tutaj trzeba będzie tak naprawdę szeroki system wypracować. Było by idealnie, gdyby się udało doprowadzić do czegoś takiego, że rolnik może ubezpieczyć i cenę i ryzyko. Już się o tym mówiło, ale tego nikt nie wprowadził. To muszą być ubezpieczenia ze stałym i silnym wsparciem państwa.

Podsumowując: pierwsza rzecz po wejściu do ministerstwa – sprawdzacie?

Tak zwany audyt to jest podstawa. Równolegle musi się też odbywać jak najszybsza liberalizacja przepisów dotyczących produkcji oraz wypracowanie systemu tranzytu, przepuszczania tego zboża czy innych produktów rolno-spożywczych przez nasz kraj w taki sposób, żeby polscy producenci rolni byli zabezpieczeni, ale i polski konsument przede wszystkim przede wszystkim mógł mieć dostęp do polskiej, zdrowej żywności. My, jako Agrounia, mówiliśmy od początku – na sklepowych półkach powinno się pojawić co najmniej 51% produktów polskiego pochodzenia. Żeby pieniądze wydawane przez konsumentów wracały do polskich producentów. Wiadomo, że jeżeli jest pieniądz wewnętrznym obrocie to zarabia jedna i druga strona.

Jest szansa na to, żeby uratować polskie rolnictwo? Czy stoimy na skraju takiej potężnej zapaści?

Jesteśmy w trudnej, bardzo trudnej sytuacji. W sytuacji, tak naprawdę długoletnich zaniedbań, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Po to jest między innymi nasze zaangażowanie, nasz start, wyzwanie, którego się podjęliśmy – żeby wzmocnić nasze rolnictwo. Polska jest krajem który od lat, od zawsze, słynął z rolnictwa i musimy walczyć o to z całych sił - tyle Polski, ile polskiej ziemi.

Dziękuję za rozmowę.