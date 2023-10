Zapowiedziana na poniedziałek w TVP debata przedwyborcza liderów partii politycznych budzi wiele emocji. Wszyscy, którzy liczyli na starcie Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem muszą się obejść smakiem. Wszystko dlatego, że prezes Prawa i Sprawiedliwości w tym dniu nie zamierza usiąć przy wspólnym stole do politycznej dyskusji. Niemal w tym samym czasie Jarosław Kaczyński będzie bowiem w miejscowości Przysucha, w okolicach Radomia, gdzie weźmie udział w spotkaniu z rolnikami.

Miasto i region uważany jest za jeden z bastionów Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach w roku 2019 roku w powiecie przysuskim partia zebrała 70 proc. głosów. Drugie miejsce pod względem poparcia zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe (10,8 proc.), a koalicja PO, Nowoczesna i Zieloni uzyskała 8 proc. głosów.

Jak jechałem do Kazimierzy Wielkiej, dostałem takie pytanie, czy wezmę udział w debacie m.in. z Tuskiem. Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie wsi, w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie, co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo? Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę... - tłumaczył swoją odmowę Kaczyński.