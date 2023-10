Policjanci rozbili grupę przestępczą z Mazowsza, która trudniła się nielegalnym składowaniem odpadów w dawnych wyrobiskach żwiru i piasku na Dolnym Śląsku. Pięciu zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty.

Policjanci z mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu rozpracowywali przestępczą grupę, która zajmowała się nielegalnym wywozem i składowaniem śmieci. Proceder odbywał się pod przykrywką legalnie prowadzonej działalności. Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty w tej sprawie. Dwóch trafiło już do tymczasowego aresztu.

Legalna firma - nielegalna działalność

Jak czytamy w policyjnej informacji, zatrzymania to efekt współpracy policjantów z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzięki niej ustalono i rozpracowano metody działania grupy.

"Okazało się, że zarejestrowana w województwie mazowieckim firma zajmująca się transportem odpadów dokonywała zrzutów śmieci do dwóch wyrobisk na terenie województwa dolnośląskiego z pominięciem procesu ich przetwarzania. Odpady odbierane z terenu kraju miały trafiać do firm, które miały je przetwarzać, jednak bez tego procesu trafiały do żwirowni, gdzie w takim stanie zagrażały środowisku naturalnemu." - podaje Policja.

Na gorącym uczynku

W wyniku wspólnych działań na terenie żwirowni w powiecie lubińskim (woj. dolnośląskie) na gorącym uczynku - w trakcie zrzucania i zasypywania odpadów - zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 36 do 42 lat. Dwóch z nich to kierowcy ciężarówek wyładowanych śmieciami, a trzeci to operator koparki, a jednocześnie właściciel działki.

W tym samym czasie na Mazowszu policjanci zatrzymali dwóch innych mężczyzn - organizatora procederu i jego syna, na którego zarejestrowana była firma transportowa.

Sprawa nadal rozwojowa

Wszyscy zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowanie odpadów. Wobec trzech zatrzymanych w żwirowni prokurator zastosował środki zapobiegawcze: dozory policji, poręczenia majątkowe sięgające 300 tys. zł i zakazy opuszczania kraju.

Ojciec prezesa firmy usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, zanieczyszczania środowiska i nielegalnego składowania odpadów. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Legnicy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 51-letniego szefa grupy oraz jego 24-letniego syna - oficjalnego właściciela firmy stanowiącej przykrywkę dla szajki. Według policji sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.