Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi „Owocu Sandomierskiego”. Oskarżonemu grozi kara do 11 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zakończyła śledztwo przeciwko Leszkowi B., podejrzanemu o dokonanie m.in. oszustwa na kwotę 11,8 mln zł na szkodę 232 pokrzywdzonych, w związku z zamówieniami towarów i usług dla Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski” Sp. z o.o.- informuje Prokuratura Okręgowa w Kielcach.

W toku śledztwa ustalono, że od czerwca 2015 r. do grudnia 2016 r. Leszek B. jako prezes wspomnianej spółki, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mając świadomość braku możliwości wywiązania się przez firmę z zaciągniętych zobowiązań, wprowadził w błąd udziałowców Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski”, innych rolników dostarczających owoce do spółki, a także firmy świadczące dla spółki usługi i sprzedające jej towary. Prezes wiedział, że z powodu zadłużenia i braku płynności finansowej nie może zapłacić dostawcom i kontrahentom. Ustalono też, że już w styczniu 2016 r. zadłużona spółka powinna ogłosić upadłość, ale jej prezes nie złożył wymaganego prawem wniosku do sądu.

Podejrzany Leszek B. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu w grudniu 2021 r. Prokurator przedstawił mu wówczas dwa zarzuty, tj. oszustwa co do mienia znacznej wartości w kwocie 11,8 mln zł, oraz zarzut niezgłoszenia wniosku o upadłość kierowanej przez niego spółki, mimo zaistnienia przesłanek do takiego działania.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Sandomierzu zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania miejsca zamieszkania. Leszkowi B. grozi kara łączna do 11 lat pozbawienia wolności.