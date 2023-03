Aktualizacja 15:40

To bardzo konstruktywne rozmowy, dialog trwa - mówi minister Bartosik

W podobnym tonie wypowiada się także minister Romanowski.

Myślę, że dojdziemy do porozumienia - mówi.

Wychodzący z międzyczasie z sali obrad rolnicy nie są jednak nastawieni aż tak optymistycznie. Póki co ze strony ministerstwa nie padły żadne konkretne propozycje rozwiązań.

Według zapowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremiera Henryka Kowalczyka w spotkaniu mają uczestniczyć m.in. przedstawiciele organizacji rolniczych, firmy eksportowe i przetwórcze.

Na sali znalazło się około 50 miejsc. Biorąc pod uwagę, że z jednej organizacji mógł pojawić się jeden przedstawiciel oznacza to, że w spotkaniu bierze udział 50 związków. Czy tak jest, trudno powiedzieć, wszak lista uczestników jest owiana tajemnicą. Na miejscu są przedstawiciele Agrounii, NSZZ RI Solidarność, Oszukanej Wsi, Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, czy Kółek Rolniczych.

Obecność mediów podczas obrad została przewidziana na 10 pierwszych minut. Jak wyjaśnił minister wszystko po to, by rozmawiać jedynie w wąskim, najbardziej zainteresowanym tematem gronie.

Te dziesięć minut wystarczyło, by padły wyczekane przez rolników słowa. Choć nie wybrzmiały tak, jak zgromadzeni by tego oczekiwali.

Ja apelowałem na początku żniwa, żeby nie sprzedawać w sposób paniczny zboża, no ale niektórzy zrozumieli, że październik, listopad też ten apel obowiązuje. Jednak chyba trochę się nie zrozumieliśmy. Jeśli ktoś źle zrozumiał, przewidywał to za to bardzo przepraszam, bo jednak nie taka była intencja. Intencją było zaniechanie panicznej sprzedaży w czasie żniw - powiedział Henryk Kowalczyk.