Obrońcy zwierząt zarządzili okupację restauracji w Utrechcie, która serwuje foie gras - pasztet z intensywnie tuczonych gęsi i kaczek. Interweniowała policja.

Jedna osoba ranna i siedmioro zatrzymanych - to bilans akcji grupy obrońców zwierząt, która wtargnęła do restauracji "Bistronome Des Arts" w Utrechcie w Holandii. Aktywiści przykuli się do grzejników i słupów, po czym rozpoczęli okupację lokalu żądając usunięcia z menu foie gras, czyli pasztetów z otłuszczonych wątróbek gęsich i kaczych - donosi Polsat News.

Produkcja foie gras została wskutek nacisków ekologów i obrońców praw zwierząt zakazana. Uznano, że intensywny tucz ptactwa za pomocą sondy do przełykowej, wskutek którego wątroby gęsi i kaczek rozrastają się prawie 10-krotnie, jest niehumanitarny. Prawo nie zakazuje jednak sprzedaży foie gras wytwarzanego poza Holandią. Aktywiści chcą to zmienić.

W wyniku ich akcji w Utrechcie ranny został jeden z klientów restauracji. Mężczyzna poślizgnął się na ulotce, które rozrzucili aktywiści. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Policja usunęła protestujących z lokalu. Siedmioro uczestników akcji zatrzymano. Jeden z nich trafił do aresztu, bo nie miał dokumentów i odmówił policjantom podania danych. Zatrzymani maja odpowiadać na nielegalne wtargnięcie.