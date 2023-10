Wojna na Ukrainie ma potężny wpływ nie tylko na polski i europejski rynek zboża, ale też na rynki światowe. Potwierdzają to amerykańscy specjaliści ds. rolnictwa. Przekonują, że wojna na Ukrainie stworzyła „toksyczną mieszankę” dla rolników - zarówno ukraińskich, jak i w Północnej Dakocie.

W opublikowanym kilka tygodni temu artykule badawczym na temat wpływu ukraińskiej wojny na amerykańskie rolnictwo wypowiadał się profesor Sandro Steinbach z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Północnej profesor Uniwersytetu Stanowego Dakoty Północnej na Wydziale Rolnictwa i Ekonomii Stosowanej. Steinbach jest także dyrektorem Centrum Polityki Rolnej i Studiów Handlowych w NDSU.

Sytuacja w Ukrainie odbija się także na amerykańskich rolnikach

Inwazja Rosji na Ukrainę, w lutym 2022 r., spowodowała eksplozję na rynku kontraktów terminowych na towary, co doprowadziło do niższych marż i zysku dla rolników i wyższych kosztów dla konsumentów - przekonuje Steinbach. - Jednocześnie wielu handlowców zarobiło dużo gotówkę.

Naukowcy podkreślają, że przed wojną to Ukraina była bardziej znaczącym eksporterem zbóż niż Rosja, była czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie i jednym z największych eksporterów pszenicy na świecie. Sytuacja zmieniła się wraz z wybuchem wojny. Zakała się, że w sezonie 2023–2024, eksport Rosji będzie o ponad 70% wyższy niż Ukrainy, co jeszcze bardziej wypchnie Ukrainę z rynku zbożowego.

Sytuacja na scenie międzynarodowej ma bezpośrednie przełożenie na sytuację rolników i konsumentów w Dakocie Północnej.

Kupujący w sklepach spożywczych również borykają się z ponad 60% wzrostem cen chleba – mówi Steinbach. - W związku z wydarzeniami w Europie niestabilność rynku będzie mocno odczuwalna. Dochodzące do tego problemy klimatyczne na południu, susze, będą w dalszym ciągu destabilizowały rynek produktów rolnych.

Dakota Północna jest w dużym stopniu zależna od rynku eksportowego, a wojna na Ukrainie zmusza lokalnych rolników do szukania nabywców zbóż i soi w krajach takich jak Chiny. Na rynkach mniej zawodnych i ryzykownych.

Z jednej strony jest to szansa, która może zapewnić stabilność, ale jest jest ona niepewna– powiedział Steinbach. - Choć ceny pszenicy dla lokalnych rolników wzrosły, nie ma zbyt wielu nadziei na obniżenie kosztów w najbliższej przyszłości – dodał. - A jeśli będziemy działać na niskich marżach, być może cofniemy się do lat 80., kiedy zaobserwowaliśmy wiele wahań na rynkach. To także należy wziąć pod uwagę – stwierdził Steinbach.

Stracili rolnicy na całym świecie

Duże komplikacje na światowym rynku zboża spowodowało także wycofanie się Rosji z inicjatywy zbożowej na Morzu Czarnym, co jeszcze bardziej podniosło inflację w Dakocie Północnej.

Zachodnie sankcje wobec Rosji, w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, nie zablokowały eksportu zboża z Rosji, dlatego wycofanie się Rosji z porozumienia zbożowego na Morzu Czarnym było niczym innym jak kolejną formą rosyjskiej agresji na Ukrainę – napisał Steinbach w swoim artykule. - Jeśli statki handlowe na Morzu Czarnym, które łączy się z Morzem Śródziemnym, zostaną zatrzymane w wyniku ataków dronów lub ciągłej wojny, wówczas około 27% światowego eksportu pszenicy z Rosji i Ukrainy - dodaje.

Jak podkreśla naukowiec najbardziej stratni są w tej sytuacji rolnicy - nie tylko ukraińscy, ale ci na całym świecie.