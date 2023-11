Już we wtorek 14 listopada w Warszawie odbędzie się 11. edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, którą organizuje redakcja Farmera. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie wszystkich tych, którzy chcą trzymać rękę na pulsie zmian zachodzących w rolnictwie. Uczestnikami tegorocznej edycji będą także Anna i Grzegorz Bardowscy.

Ania i Grzegorz Bardowscy to znani i lubiani uczestnicy 2. edycji popularnego programu „Rolnik Szuka Żony”. Dziś kilka lat po emisji programu ich popularność nie słabnie, a wręcz dzięki swojej pasji i zaangażowaniu zbudowali kanały w mediach społecznościowych, które obserwują tysiące użytkowników. Bardowscy przybliżają życie na wsi, pracę na roli i prezentują swoje rodzinne życie, angażując się rolnicze projekty. Prowadzą gospodarstwo w Uniejowicach pod Legnicą skupione głownie na produkcji roślinnej. Od wielu lat są także uczestnikami naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie i jak już zapowiedzieli w swoich mediach społecznościowych odwiedzą nas po raz kolejny. Bardzo się cieszymy i czekamy z radością na wszystkich rolników. Jednocześnie przypominamy, że dla rolników udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie już po raz jedenasty

Kolejna, 11. już, edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędzie się 14 listopada br. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Coroczne spotkanie gromadzi przedstawicieli różnych obszarów związanych z rolnictwem, włączając w to administrację, polityków, rolników, producentów maszyn rolniczych oraz organizacje pozarządowe. Wydarzenie to także forum wymiany opinii oraz dzielenia się wiedzą niezbędną do rozwoju jednego z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. W ramach planowanych sesji tematycznych eksperci podzielą się swoimi wizjami przyszłości rolnictwa i praktycznymi sposobami ich realizacji.