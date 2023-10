O tym co musi się zmienić na polskiej wsi i jakiego wparcia potrzebują rolnicy rozmawiamy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, byłym ministrem rolnictwa.

Farmer: Kampania trwa. Jest Pan na listach Prawa i Sprawiedliwości. Co jest dla Pana punktem najważniejszym? Co powinno się wydarzyć w polskiej polityce, żeby nasi rolnicy nareszcie zaczęli być zadowoleni?

Jan Krzysztof Ardanowski: Zajmuję się sprawami rolnictwa właściwie całe dorosłe życie. Miałem możliwość również kreowania polityki rolnej i chyba najgorzej rolnicy tego nie oceniali.

Problemów w rolnictwie jest dużo i wydaje mi się, że zaczynają te problemy narastać. To jest m.in. niejasna polityka Unii Europejskiej wobec rolnictwa. Nie wiem, nie chcę tu zbyt radykalnych ocen stawiać, ale wydaje się że Komisja Europejska chce ograniczyć rolnictwo w Europie na rzecz dość infantylnego przekonania, że w ten sposób ochroni przyrodę. Tak jakby rolnictwo tej przyrodzie zagrażało. To jest nieprawda.

Pojawiają się również zagrożenia związane z bardzo realnym produkowaniem żywności poza rolnictwem, tak zwana żywność syntetyczna, alternatywna, żywność przyszłości. To sprawia, że może się okazać, że wielkie międzynarodowe koncerny, które przeznaczą miliardy dolarów na sztuczne mięso, sztuczne mleko, na wykorzystanie owadów, doprowadzą do tego, że rolnictwo jakie znamy przestanie być potrzebne, bo ani uprawa pól nie będzie potrzebna, ani hodowla zwierząt .

Oczywiście mamy problemy tu i teraz związane z sytuacją na Ukrainie. Napływ zboża z Ukrainy wywołał ogromne komplikacje na rynku polskim, wszyscy je przecież doskonale widzieliśmy. Ja bardzo mocno ostrzegałem i protestowałem przeciwko temu. Unia Europejska chcąc pomóc zapewne Ukrainie, chociaż niewykluczone, że są jakieś inne jeszcze cele przy okazji realizowane, otworzyła granice Unii Europejskiej znosząc in cła i kontyngenty, czyli kwoty dostępu. To musiało, nie potrzeba było mieć jakiegoś wielkiego wyobrażenia, musiało doprowadzić do tego, że szczególnie w krajach graniczących z Ukrainą rynek zboża się rozleci. Teraz te straty, które zostały spowodowane, wielomiliardowe straty, są rekompensowane, nadrabiane środkami z budżetu, ale należało nie dopuścić do tego zalewu.

Oczywiście pozostaje problemem, z którym musimy się zmierzyć ta prozachodnia tendencja Ukrainy i deklaracje, która złożyła Komisja Europejska, pani von der Leyen, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej. Trzeba rozpocząć twarde rozmowy. Życzliwe, ale twarde rozmowy z Ukrainą, bo jako żywo ,dotychczasowe rolnictwo ukraińskie nie pasuje absolutnie do europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej. Gospodarstwa, które mają kilkadziesiąt tysięcy hektarów, kilkaset tysięcy hektarów, nie pasują do modelu gospodarstwa jednak rodzinnego preferowanego w Unii Europejskiej. Czy mielibyśmy objąć subwencjami rolnymi Unii Europejskiej tych międzynarodowych finansistów, którzy prowadzą gospodarstwa na Ukrainie? No przecież byłoby to jakimś absolutnie niezrozumiałym absurdem. Ja bardzo bym chciał to, jest moje marzenie, również wynikające z moich doświadczeń jako ministra, jako tego który również potrafił się postawić czasami, w sytuacjach kiedy dostrzegał nielogiczność różnych propozycji rządowych takich jak piątka dla zwierząt, bardzo bym sobie życzył, żeby w nowym parlamencie była jakaś licząca się, znacząca grupa rolników rozumiejących te wyzwania stojące przed rolnictwem. Bo rolnictwo musi ulegać przemianom, musi się unowocześniać. To jest kwestia innowacyjności, kwestia biotechnologii, kwestia różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą przetrwać rolnictwu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby w sejmie była grupa rolników, którzy będą strażnikami przyszłości wsi. Bo są różne głosy i partii lewicowych i partii o jakimś zabarwieniu ekologicznym. Ktoś musi powstrzymywać te zapędy ludzi nie znających spraw wsi, którzy nie mają pojęcia.

We wszystkich partiach politycznych, często nawet przywódcy tych partii, nie mają wielkiej wiedzy o sprawach wsi, rolnictwa, żyją w jakimś świecie stereotypów, jakichś infantylnych wyobrażeń, przekonania, że wieś się nie zmieniła od czasów powojennych, a niektórzy nawet ma jakieś wyobrażenia dziewiętnastowieczne wsi.

Ktoś musi to tłumaczyć. Ktoś musi też czasami pięścią uderzyć w stół, jak mnie się czasami zdarzało, żeby powstrzymać jakieś złe tendencje.

Dlatego cieszę się, że na listach Prawa i Sprawiedliwości jest sporo kandydatów ze wsi, przede wszystkim z Solidarności Rolników Indywidualnych. To są dobrzy rolnicy w różnych działach, i ekolodzy, i zajmujący się przetwórstwem mięsa, i rolnicy z dużych gospodarstw i z mniejszych, czyli cały przekrój właściwie.

Przyszłość wsi jest zagrożona

Życzę im, żeby zostali posłami, żeby mogli w sejmie, może bardziej nawet niż do tej pory, wpływać na przyszłość wsi, bo ona jest zagrożona, ona jest pełna niebezpieczeństw. To nie wynika tylko z polityki wewnętrznej. Może czasami będziemy musieli się nawet postawić się pewnym trendom, które ze świata będą szły, żeby obronić własne rolnictwo, które pełni przecież ogromną rolę w Polsce.

Podkreślamy często tę rolę historyczną walki narodowej, wyzwoleńczej obrony przed bolszewikami, drugiej wojny, Żołnierzy Wyklętych, walki z komuną po wojnie, obalenia bloku komunistycznego. W dużej mierze dzięki ruchowi Solidarności, ale to jest historia. Natomiast dla mnie ważniejsze jest to, jaką rolę pełni wieś teraz.

Bezpieczeństwo żywnościowe nie jest dane raz na zawsze

Więc mamy bezpieczeństwo żywnościowe, to jest odmieniane przez przypadki. Wszyscy o tym mówią, ale przecież to bezpieczeństwo zapewniają tylko dobrze funkcjonujące polskie, podkreślam polskie, gospodarstwa rolne. Jeżeli ktoś myśli, a takie głosy w Komisji Europejskiej słyszę, że bezpieczeństwo żywnościowe Europy, tych 500 milionów ludzi mieszkających w Unii Europejskiej, możemy zabezpieczyć importując żywność czy z Ameryki Południowej czy z innych kontynentów, czy z Ukrainy, to jest nieporozumienie. Pewność, gwarancję tego, że codziennie na stole będzie żywność w odpowiedniej ilości i jakości, a my swojej nie musimy się wstydzić, mogą zapewnić tylko polscy rolnicy, polskie gospodarstwa. Ale to nie jest dane raz na zawsze, trzeba tego bronić. Dlatego tak bardzo również zabiegam o to, żeby w przyszłym parlamencie byli rolnicy, żeby nie byli tylko zmuszeni do protestowania gdzieś na drogach, na rondach, ale żeby mogli mieć bieżący wpływ na politykę.

Prawo i Sprawiedliwość, również po okresie różnych błędów, przecież ja tego nigdy nie ukrywałem, wyciągnęło wnioski. Dlatego zdecydowałem się również kandydować. Tak, kandyduję, bo widzę chęć naprawy, to że błędy nie będą powtarzane, nie będą powielane, że Prawo i Sprawiedliwość umie wyciągnąć wnioski, wykazuje jakąś eksplorację i chce realizować sensowny, logiczny program.

Program rolny partii musi ulegać ciągłej modyfikacji, bo świat się wokół nas zmienia, ale musimy mieć silną determinację w obronie polskiej wsi, bo ona jest potrzebna. Nie tylko, jak złośliwcy mówią samym chłopom, pazernym chłopom, którzy z tego żyją. Owszem, żyją, utrzymują swoje rodziny, chcą poprawiać jakość życia, kształcą swoje dzieci, ale polska wieś, polskie rolnictwo, dobrze zorganizowane, wydajne, nowoczesne, odpowiadające tym wszystkim wyzwaniom globalnym jest potrzebne nam wszystkim.

Wspomniał Pan o ekologii. Co Prawi i Sprawiedliwość myśli w kwestii Zielonego Ładu?

Sprawa jest złożona. To sprawa Zielonego Ładu, Fit for 55. To jest raczej ideologiczne podejście polityków unijnych, którzy z nikim nie konsultowali wprowadzenia Zielonego Ładu. Komisja, nowa wtedy Komisja, w 2019 roku, powiedziała: tak będzie i koniec, wszyscy mają się do tego dostosować. Nie. Ja uważam, że trzeba twardo rozmawiać, również na poziomie spraw zasadniczych. Wpływ rolnictwa na przyrodę jest znikomy, nie wolno nie mając również zbilansowanych danych dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego zniszczyć dobrze funkcjonujące polityki rolnej, która przez lata była poprawiana, korygowana, ulepszana. Która daje najlepszej jakości żywność na świecie. Bezpieczną żywność, bo i systemy bezpieczeństwa są bardzo rygorystyczne. Trzeba twardo rozmawiać o tym, że rolnictwo nie jest zagrożeniem, że rolnictwo, dobrze funkcjonujące rolnictwo, obok leśnictwa to bujna szata roślinna, którą rolnicy zapewniają, dodając do tego lasy to jest ogromne pochłanianie dwutlenku węgla. To jest najlepsza odpowiedź cywilizacji ludzkiej, obok oczywiście zmniejszania emisji przez gospodarkę niskoemisyjną, ale najlepszą odpowiedzią krajów na problemy ekologii jest zwiększanie powierzchni upraw, wprowadzanie płodozmianu, tego, żeby była bujna szata roślinna. Trzeba z ekologami na ten temat rozmawiać.

Myślę, że tu jest takie trochę zacietrzewienie ze strony organizacji ekologicznych, którzy rolnikom przypisują złe intencje, przede wszystkim w hodowli zwierząt, że rolnicy są barbarzyńcami, że męczą zwierzęta, że w ogóle nie powinniśmy jeść mięsa, nie wykorzystywać produktów pochodzenia zwierzęcego. Ja się z tym nie zgadzam. Rolnicy dbają o zwierzęta, są kustoszami przyrody, bo żyją z tej przyrody, bo uzyskują korzyści, bo dbają o te zwierzęta, również dlatego, że to przynosi im określone korzyści. Dlatego trzeba z ekologami rozmawiać, ale z tymi poważnymi ekologami, a nie z organizacjami które żadnych argumentów nie dopuszczają. Świat oczywiście musi dbać o przyrodę. Powinniśmy starać się zostawić ją w lepszym stanie niż zastaliśmy, bo eksperymenty industrialne, urbanistyczne sprawiły, że sporo tej przyrody zostało zniszczone. Trzeba to odtwarzać, zwiększać bioróżnorodność, ale rolnictwo, na Boga, nie jest żadną przeszkodą. To właśnie dzięki dobrze funkcjonującemu rolnictwu, możemy wzmacniać przyrodę. Ja myślę, że jeżeli będzie dobra wola i brak zacietrzewienia, nie czynienie z ekologii ideologii często wymierzonej przeciwko człowiekowi, to się dogadamy, i rolnictwo będzie miało ważną rolę właśnie w ochronie przyrody na całym globie.

Mówiąc o ekologii dochodzimy do tematu retencji – zarówno tej małej, jak i dużej. Tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia. Jak to wszystko przy organizować, żeby faktycznie przynosiło to rolnikom korzyści?

To jest dobre pytanie. Widać wyraźnie, że zaczyna wody brakować. My powoli się przesuwamy w kierunku modelu rolnictwa hiszpańskiego, gdzie trzeba każdą kroplę wody cenić. Zresztą na Bliskim Wschodzie, również Izrael jest dobrym tego przykładem. Wody jest zdecydowanie mniej. Nawet woda dobrze doczyszczona z oczyszczalni ścieków jest wykorzystywana powtórnie do nawodnień. My nie mamy dramatycznie niskich opadów, one mają zły rozkład, one są gwałtowne, są długie okresy suszy, potem gwałtowne opady, ale nad tym wszystkim możemy próbować zapanować. Trzeba wprowadzić bardzo wiele działań i tu państwo ma przed sobą dużo do zrobienia na rzecz małej retencji, przede wszystkim glebowej. Tu rolnik musi dużo robić poprzez odpowiednią uprawę, zwiększanie substancji organicznej w glebie tak, żeby ona była chłonna, żeby absorbowała wodę z opadów, ale również zatrzymywanie wody w małych ciekach wodnych przez niewielkie spiętrzenia jezior, stawów, zatrzymywanie tej wody, nie marnowanie. Ta woda będzie potrzebna i do rolnictwa i do rekreacji, do działań w przemyśle. Bez wody nie ma życia, więc ta retencja mała, jak ją nazywamy jest szalenie ważna.

Uważam, że powinniśmy zwiększać zasoby wodne. Tu jest spór z ekologami, nie wyobrażam sobie, żeby z powodów ideologicznych, nie mając żadnych merytorycznych argumentów, różne organizacje to blokowały.

Retencja musi być również związana z uproszczeniem przepisów. Bo rolnicy lubią zajmować się wodą. Chcieliby czasami drobne rzeczy, np. zatrzymanie w systemach melioracyjnych czy zamkniętych w systemach drenarskich zatrzymywać tą wodę, ale przez procedurę w Wodach Polskich to jest droga przez mękę, często to ludzi zniechęca, albo powoduje, że robią coś tam po kryjomu bojąc się, że ktoś później będzie za to karał.

Przed nami ogromna praca zarówno, rolników którzy muszą zrozumieć jak prowadzić glebę, dbać żeby była chłonna, żeby zatrzymywała wodę, ale również i władz lokalnych i rządu również w uproszczeniu przepisów w zwiększeniu, nakładów na retencję dla rolnictwa. To jest sprawa być, albo nie być.

Prawdopodobnie będziemy musieli iść w kierunku upraw nawodnieniowych, ale również czeka nas dopasowanie, pewna zmiana struktury zasiewów, w kierunku roślin bardziej odporny odpornych, które lepiej będą sobie radziły.

Potrzebna jest nam dobra współpraca rolników, wsparcie ze strony nauki rolniczej, doradztwa rolniczego i kreatywna rola państwa. Nie tylko obserwowanie tego co się dzieje, ale kreatywna rola państwa może sprawić, że unikniemy tego wielkiego kryzysu braku wody dla różnych celów - i komunalnych, i rolniczych, i tak dalej i tak dalej.

Przeszliśmy przez retencję, przez suszę. Docieramy w ten sposób do systemu szacowania strat suszowych. Mamy system ubezpieczeniowy, który rolnicy oceniają jako niewydolny. Co należałoby zmienić w ubezpieczeniach?

Uważam, że powinniśmy rozwijać systemy ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń wzajemnych. One w rolnictwie najlepiej się sprawdzają na świecie. Tak, żeby od tych najważniejszych klęsk żywiołowych rolnicy byli ubezpieczeni. Wiele zostało zrobione w tej sprawie, bo jest jedno Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które rząd wspiera 60% dopłaty do składki ubezpieczeniowej, żeby rolników było stać na opłacenie tych składek. Na pewno nad tym trzeba pracować, ale są sytuacje kiedy firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa ubezpieczeniowe sobie nie poradzą.

W przypadku masywnych klęsk, takich jakie miały miejsce, kiedy byłem ministrem rolnictwa, Bożej i Panie, że to na mnie spadło… 2018 i 2019 rok. Dramatyczna susza, dramatyczna. Jeżeli wtedy byśmy nie pomogli rolnikom i firmy ubezpieczeniowe by sobie z tym nie poradziły, to wiele gospodarstw wtedy by zbankrutowało. W takich sytuacjach państwo musi wejść z pomocą, ale ona powinna być bardziej logicznie konstruowana. Cały czas jest problem aplikacji suszowej, która działa i jest kwestionowana przez tych, którzy uważają, że na polu mają straty a aplikacja ich nie widzi. W takich sytuacjach trzeba twardo rozmawiać.

Jeżeli ktoś mając gleby słabe, łatwo przepuszczające wodę, łatwo wysychające sili się na uprawę roślin wymagających dużych ilości wody, które są wrażliwe na niedobory wody, na przykład na bardzo słaby glebach piątej, szóstej klasy ktoś chce uprawiać z powodzeniem kukurydzę, no to niech się nie dziwi, że jak nie popada to nie urośnie. To jest bardzo złożony proces, żeby określić co sprawia, że roślina marnie wygląda. To niekoniecznie musi być susza, ale tam gdzie w sposób obiektywny susza zostanie potwierdzona, o to państwo musi pomóc. Nie ma wyjścia.

Dziękuję za rozmowę.