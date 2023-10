Po raz kolejny, bardzo krytycznie o błędach PiS w kwestii rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wypowiedział się w programie Forum, w TVP, w którym goście rozpatrywali propozycję rolniczej dwunastki.

Ardanowski, który już wielokrotnie podkreślał, że w ostatniej kadencji partia rządząca popełniła wiele błędów, wrócił do pamiętnej piątki dla zwierząt.

Przypomnijmy: ustawa, która miała znacząco poprawić los zwierząt zakładała m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. W praktyce wykluczyłoby to znaczną część hodowców. Pod dużym naporem społecznym ustawa nie weszła w życie. Przeciwko niej, w PiS, głosowało 38 posłów, z których 15 zostało następnie zawieszonych. W tym Ardanowski, który był wówczas ministrem rolnictwa. W efekcie w październiku 2020 podał się do dymisji.

Ta piątka dla zwierząt to był jakiś koń trojański. To była próba skłócenia Zjednoczonej Prawicy. To jest również oszukanie Kaczyńskiego i jego otoczenia, i wprowadzenie pewnych rozwiązań wykorzystujących trochę empatię, trochę takie dziecięce podejście do zwierząt ze strony prezesa. Mówię to bardzo otwarcie, również po rozmowie z nim - powiedział.