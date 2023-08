Wśród zgromadzonych na sali członków komisji zabrakło przedstawicieli ministerstwa rolnictwa. Pracujący w komisji członkowie głownie dziękowali za cztery lata współpracy. Na dłużej głos zabrał były minister rolnictwa.

Komisja rolnictwa jest najwłaściwszym gremium do takiej dyskusji. W Polsce wokół rolnictwa powinien panować pewien pakt, zgoda co do zasadniczych kierunków. Nie może być sytuacji takiej, że siły polityczne dezawuują wszystko co uczynili poprzednicy, którzy działali przecież też, jak sądzę, w dobrych intencjach – podsumowywał Jan Krzysztof Ardanowski. – Naturalnym obowiązkiem komisji rolnictwa jest sprawne przeprowadzenie, procedowanie aktów prawnych zgłaszanych przez rząd, jednak musi być również interakcja. Komisja musi być tym miejscem, gdzie przede wszystkim partnerzy społeczni i organizacji rolnicze również zgłaszają swoje uwagi, swoje postulaty, które powinny być adresowane do centrum decyzyjnego, do rządu – mówił.