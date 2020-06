Ardanowski: Rolnictwo jest w dobrych rękach

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumował dwa lata sprawowania przez siebie ministerialnej funkcji.

Upłynęły już dwa lata kierowania resortem rolnictwa przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Podczas dzisiejszej półtoragodzinnej konferencji prasowej minister podsumował ten okres.

- To były ciekawe dwa lata dużych doświadczeń, również dla mnie osobiście, lata, kiedy rolnictwo ulegało istotnym zmianom, problemów nigdy nie brakuje – mówił minister. - Cieszę się ze współpracy z organizacjami rolniczymi, czuję ich silne wsparcie, oczywiście zawsze są jakieś, które raczej w jeżdżeniu traktorem po rondzie będą upatrywały sposobu na rozwiązanie problemów - żyjemy w kraju demokratycznym, każdy może manifestować, jak mu się podoba, ale przede wszystkim cenię tych, którzy mając wiedzę, kompetencje, wspólnie razem starają się rozwiązywać problemy.

Minister jest zadowolony także ze współpracy z rządem i prezydentem:

- Polskie rolnictwo jest na dobrej drodze. Polskie rolnictwo jest w dobrych rękach - i to nie chodzi o mnie. Ja jestem człowiekiem pochodzącym ze wsi i będę robił wszystko, żeby ona w opinii społecznej, w oczach społeczeństwa była traktowana pozytywnie, żeby o niej wiedziano jak najwięcej (…). Ja jestem ministrem rządu Prawa i Sprawiedliwości i dla mnie jest ważne, że odpowiedzialność za sprawy polskiej wsi ponosi w całości i rząd, i pan prezydent.

Minister przypomniał podpisanie przez rząd Deklaracji na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Jak zapewnił, dba o wizerunek polskiej wsi – co przejawia się m.in. w powołaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi.

Jak stwierdził, zależy mu na utrzymaniu i zwiększeniu dotacji dla rolników, ale i na zwiększeniu opłacalności produkcji. Stąd podwyższenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego z 80 do 100 l/ha oraz wprowadzenie dopłat do paliwa dla hodowców i producentów bydła 30 l/ha. Są dopłaty do materiału siewnego, do wapnowania gleb, udzielono ogromnej pomocy suszowej. Zarazem jednak wprowadzono ułatwienia w sprzedaży produktów z gospodarstw w ramach rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz w prowadzeniu produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Umożliwiono tworzenie rzeźni rolniczych.

Ardanowski zapewnił o dbałości o warunki, w jakich żyją zwierzęta. Jak stwierdził, powołał pełnomocnika ds. praw zwierząt, który przygotuje nową ustawę o ochronie zwierząt, przewidującą powołanie Rzecznika Praw Zwierząt. Inspekcja weterynaryjna przeprowadzi kontrole we wszystkich schroniskach dla zwierząt. Zostaną opracowane podwyższone standardy utrzymywania dla wszystkich zwierząt gospodarskich.

Minister przypomniał opracowanie Deklaracji Warszawskiej i zaangażowanie prezydenta RP we wsparciu sygnatariuszy w staraniach o wyższy unijny budżet dla rolnictwa, dzięki m.in. czemu ostatnia propozycja Komisji Europejskiej jest znacznie lepsza, od zaproponowanej na początku, o 26,5 mld euro, z tego dla Polski przypadnie 3 mld euro.

Szczegóły w załączonej informacji.