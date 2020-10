Ardanowski: Wiele udało się zrealizować

Jan Krzysztof Ardanowski od 20 czerwca 2018 r. pełnił urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzisiaj podsumował swoje działania prowadzone w ramach tego stanowiska, jednocześnie zaznaczając, że - zmiany ministrów nie są niczym nadzwyczajnym. To jest oczywiste, że zmieniają się koncepcje, cele. Dopasowuje się osoby, które będą sobie radziły lepiej z nowymi wyzwaniami.

Jan Krzysztof Ardanowski w trakcie konferencji prasowej zaznaczał, że nie zabiegał o stanowisko ministra rolnictwa. - Miałem poprawić spadające notowania PiS na obszarach wiejskich i w rolnictwie, nie zabiegałem o stanowisko ministra rolnictwa, żadnymi działaniami zakulisowymi. (…)Ja nie mogłem odmówić, jako współtwórca programu rolnego (…). Chcę wyraźnie też zaznaczyć, że moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko moim stanowiskiem odnośnie ustawy o ochronie zwierząt, której to ustawy nie akceptuję, uważam, że wywoła bardzo duże konsekwencje dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa – podkreślał.

Kończący swoją kadencję w resorcie rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski przedstawiał w trakcie spotkania wszystkie te działania, które udało się zrealizować oraz problemy, z którymi musiał się zmierzyć.

- Obejmując stanowisko zderzyłem się z ogromną suszą. Trzeba było wprowadzić błyskawicznie działania, które pomogłyby rolnikom w przetrwaniu tej klęski, odbudowaniu produkcji. Muszę powiedzieć, że zarówno za rok 2018 i rok 2019, ponieważ w 2019 susza w części Polski była nawet gorsza niż w 2018, rolnicy uzyskali pomoc, jakiej nigdy żaden rząd w historii Polski nie udzielił. Jest to również pomoc unikalna w skali europejskiej. Za te dwa lata, wypłacona z problemami wynikającymi również z przedłużania przeze mnie składania terminów wniosków, tak by wszyscy mogli skorzystać. Po różnych problemach, również wyczerpania się de minimis, wszystko co przez te dwa lata rolnikom się należało zostało wypłacone. Jest to ponad 4,5 mld zł. Czuję się w tym temacie człowiekiem, który dotrzymał słowa.

- Oprócz suszy, uruchomiliśmy szereg bezpośrednich wsparć z budżetu państwa, które miały zmniejszyć koszty w rolnictwie pomóc rolnikom w uzyskaniu dochodu, konkurencyjności - powiedział Ardanowski, następnie je wyliczając - mówił Ardanowski.

- To są istotne przeznaczenie środków, zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze 1,2 mld zł, na wapnowanie pól jako element poprawy jakości gleb, program zbiórki odpadów foliowych na wsi realizowany z gminami, zdecydowana większość weszła w ten program. Program, z którego korzysta już kilka tysięcy gospodarstw dotyczący nawodnień i retencji, dotacje dla poszczególnych gospodarstw.

Minister, podkreślał też działania podejmowane w trakcie rozwoju pandemii koronawirusa.

- W czasie pandemii zintensyfikowaliśmy też działania, by bezpośrednio pomagać przetrwaniu rolnictwa i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Trzeba było podejmować błyskawiczne decyzje tj. udostępnienie przejść granicznych, dla szybkiego przemieszczania się pojazdów dostarczających żywność czy żywe zwierzęta. Działania, które miały pomóc w łatwiejszym dostępie pracowników zagranicznych do polskiego rolnictwa. Jesteśmy w dużej mierze od nich zależni. Ułatwienie daleko idące, poświęcone tylko rolnictwu ze strony ministra zdrowia sprawiły, że dziesiątki tysięcy pracowników z Ukrainy zasiliło polskie gospodarstwa. Dla nich otwarto dodatkowe przejście graniczne oraz kwarantanna w reżimie sanitarnym, już w gospodarstwach. Zwiększenie aktywności w poszukiwaniu możliwości eksportowych, bo porwały się rynki eksportowe. Ostatnie miesiące i gwałtowny wzrost eksportu wstrzymanego w pierwszych miesiącach pandemii pokazuje, że były skuteczne. Na rzecz eksportu dalej działać, poszukiwać nowych rynków ale analiza możliwości eksportowych na świecie pokazuje wyraźnie, że w niektórych branżach, szczególnie dotyczy to mięsa jedyne realne rynki to są rynki muzułmańskie te w UE ale i na świecie.

Jednocześnie J. K. Ardanowski podkreślił, że równie ważne jest to, by jak najwięcej żywności lokować na rynku wewnętrznym. - Dla każdego kraju, rynek wewnętrzny jest rynkiem zasadniczym, podstawowym. Dlatego znaczące ułatwienia, które uważam za jedne z bardziej znaczących dla mnie sukcesów. Ułatwienia w bezpośredniej sprzedaży z gospodarstw, rolniczego handlu detalicznego, możliwości uruchamiania małych ubojni, ułatwienia w zakresie tworzenia MOL. Bardzo wielu rolników w tych mniejszych gospodarstwach skorzystało z tego. Gospodarstwach, które powinny pozostać jako struktura polskiej wsi, utrzymując dochody. Te gospodarstwa mniejsze również muszą produkować, dostarczając w krótkich łańcuchach na rynek lokalny. Dlatego te ułatwienia, ponad 20 tys. gospodarstw korzysta z bezpośredniego komunikowania się z konsumentami i sprzedaży. To są dobre rozwiązania. Od kilku miesięcy realizowane portale sprzedaży, polski e-bazarek, te ułatwienia pozwalają mieć nadzieję, że rolnicy swoją, wysokiej jakości żywność będą mogli dostarczać do konsumentów - mówił.

Zaznaczał też, że rozwoju polskiego rolnictwa "nie można budować tylko w oparciu o środki publiczne". - Trwają negocjacje WPR na lata 2021-27, prezydencja niemiecka chce zamknąć szczegóły, raportowania przepływu środków, zielonej architektury. Tych wszystkich szczegółów, czy przyszła polityka rolna będzie dla Polski korzystna czy nie. Nie tylko środkami publicznymi mamy zwiększać dochody rolnicze. WPR jest tylko elementem i to elementem słabnącym.

Minister wrócił też do tąpnięcia cen jabłek w 2018 r. i skupu przeprowadzonego przez spółkę Eskimos. - Państwo nie wywiązało się ze zobowiązań wobec Eskimosa. 600mln złotych trafiło do polskich sadowników. Takie działania stymulujące rynek powinny być podejmowane. Dlatego też grupa spożywcza - mówił.

Na koniec zaznaczył, że następuje też poprawa sytuacji w doradztwie rolniczym, a wsparcia kadrowo finansowego nadal potrzebuje Inspekcja Weterynaryjna i taka ustawa została przez niego przygotowana.