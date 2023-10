Przypomnijmy: w piśmie, które Pawlak otrzymał napisane Agencja informuje go, że pomocy nie dostanie, ponieważ przedstawiona przez niego faktura nie dokumentuje zakupu nawozów mineralnych, a z ustawy wynika, że dofinansowaniem objęty jest jedynie zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W jego przypadku dofinansowaniem nie zostały objęte nawozy Prosan i Microsol.

Pawlak jest przekonany, że blokada wypłaty nastąpiła z powodu braku wiedzy pracowników Agencji. Zasugerował także, że odmowy pojawiają się coraz częściej i jest to wynik braku pieniędzy w państwowej kasie na obiecane już dopłaty.

Czy więc kompetencje osób pracujących w ARiMR są na tyle niskie, że podstawowe pojęcia stanowią dla nich zagadkę?! W kontekście nawozów. NIEORGANICZNY = MINERALNY. Proste, prawda? Dla ARiMR - widocznie nie. Pomimo JASNEGO stanowiska producenta nawozu, ARiMR postanowiło nagiąć rzeczywistość do swoich potrzeb, ignorując fakty i dokumenty - podsumowuje się rolnik. - Rozhulano się z tymi dopłatami do wszystkiego, więc teraz nic dziwnego, gdyby się okazało, że brakuje pieniędzy. Jak brakuje pieniędzy to nie mówi się tego głośno. To tak jak z Orlenem. Jak nie ma paliwa to mówi się, że dystrybutor jest zepsuty. A jak nie ma kasy na dopłaty do nawozów, to mówi się, że nawóz nie mieści się w rozporządzeniu - dodaje.