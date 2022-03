Bądź z nami na targach Agrotech 2022! Zobacz, jakie atrakcje przygotowaliśmy

Już w piątek, po przerwie, rozpoczynają się targi Agrotech w Kielcach! Trzydniowa impreza jest doskonałą okazją nie tylko do podziwiania nowinek technicznych czy zapoznania się z ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa, lecz także odwiedzenia naszego stoiska. W tym roku przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji w tym m.in. koło fortuny i quiz rolniczy.

Dla wszystkich, którzy zechcą się z nami bawić pojawi się farmerowe koło fortuny, które gwarantuje moc dobrej zabawy i liczne nagrody do wygrania. Chętnych do gry zapraszamy każdego z trzech dni w godzinach od 11.00 do 15.00. Oprócz tego przygotowaliśmy quiz wiedzy o rolnictwie z nagrodami.

Dla miłośników kawy, nasz barista będzie parzył aromatyczne napoje każdego z trzech dni. Oprócz tego jeśli jesteście fanami Instagramu, to będziemy mieć dla Was specjalną ramkę - idealną do pamiątkowych zdjęć.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech odbywa się po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-19. Z tym większą radością czekamy na Was na naszym stoisku E-41. Przypominamy, że w tym roku odwiedzający poznają nowości branży techniki rolniczej - najnowsze ciągniki z wyposażeniem godnym XXI wieku, a liderzy rynku rolniczego przywiozą do Kielc setki sprzętu, akcesoriów, nawozów, środków ochrony roślin - słowem wszystkiego, czego polski rolnik z małego, średniego czy dużego gospodarstwa potrzebuje, by rozpocząć wiosenny sezon 2022.

Do zobaczenia!