Jak co roku w marcu ruszają kieleckie targi Agrotech. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 17 marca i potrwa do niedzieli. Redakcja Farmera będzie relacjonować to wydarzenie, ale znajdziecie nas także na stoisku nr E16. Warto się z nami spotkać, bo na naszych Czytelników czeka moc atrakcji!

Trzydniowa impreza jest doskonałą okazją nie tylko do podziwiania nowinek technicznych czy zapoznania się z ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa, lecz także odwiedzenia naszego stoiska E16. W tym roku przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji.

Koło fortuny z Farmerem

Dla wszystkich, którzy zechcą się z nami bawić pojawi się farmerowe koło fortuny, które gwarantuje moc dobrej zabawy i liczne nagrody do wygrania. Chętnych do gry zapraszamy każdego z trzech dni w godzinach od 11.00 do 15.00. Partnerem zabawy Koło fortuny i fundatorem „Nagrody Specjalnej" jest firma Meteotrack, która udostępni zwycięzcom roczne dostępy do aplikacji MeteoTrack Agro.

MeteoTrack Agro jest platformą wsparcia decyzji rolników opartą na sztucznej Inteligencji, zawierającą dokładne prognozy pogody, zaawansowane narzędzia analizy, personalizowane sugestie i wsparcie ekspertów.

Zapraszamy na kawę z Farmerem!

Dla miłośników kawy, nasz barista będzie parzył aromatyczne napoje każdego z trzech dni. Oprócz tego jeśli jesteście fanami Instagram, to będziemy mieć dla Was specjalną ramkę - idealną do pamiątkowych zdjęć.

Spotkanie z Mariuszem Zdanowskim

W niedzielę o godzinie 11.00 zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Zdanowskim, znanym Wam mechanikiem, youtuberem - konstruktorem i budowniczym ciągnika Zduntrac, który opowie o swoim projekcie, ale odpowie także na frapujące Was pytania dotyczące nie tylko jego projektu, lecz także maszyn rolniczych i ich konstruowania i przerabiania.

Jako redakcja Farmera wspieramy projekt budowy Zduntraca. Na bieżąco relacjonujemy też postępy prac warsztatu Mariusza.

Jak co roku odwiedzający Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech poznają nowości branży techniki rolniczej - najnowsze ciągniki z wyposażeniem godnym XXI wieku, a liderzy rynku rolniczego przywiozą do Kielc setki sprzętu, akcesoriów, nawozów, środków ochrony roślin - słowem wszystkiego, czego polski rolnik z małego, średniego czy dużego gospodarstwa potrzebuje, by rozpocząć wiosenny sezon 2023.

Do zobaczenia!

