Chmary gawronów splądrowały całe pola ze zbożem w powiecie Fürstenfeldbruck, w Bawarii. Problemy z tym gatunkiem ptactwa maja też rolnicy ze Szwabii.

Gawrony były dotąd zmorą rolników jedynie po zasiewach, bo wyjadały z gruntu ziarno. Teraz okazało się, że opanowały również sposób, jak żywić się dojrzałym ziarnem z kłosów - donosi Bawarski Tygodnik Rolniczy. Tymczasem rolnicy sa bezradni, bo gawrony znajdują się pod ochroną.

Sprytne szkodniki na polach

Rolnicy zaobserwowali, jak gawrony zginają łodygi roślin i ogałacają kłosy tuż przed zbiorem, albo też grupami wpadają w łan trzepocząc skrzydłami, tak by wytrącać ziarno z kłosów, a potem wyzbierać je z ziemi. W rezultacie pola wyglądają niemal jak po przejściu tornada i rolnicy nie mają już czego zbierać.

Jak się bronić?

Okręgowy związek rolników BBV zaapelował, by władze zmieniły status ochronny gawronów i umożliwiły rolnikom jakieś metody ochrony upraw, np. korzystanie z usług sokolników, by przepędzać skrzydlate szkodniki z pól. Wezwały też rolników w całym kraju, by zgłaszali szkody.

Problem z żarłocznymi gawronami mają rolnicy nie tylko w Bawarii, ale też Szwabii.