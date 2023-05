Włamywacze ukradli kilkaset kanistrów pestycydów ze sklepu rolniczego w Bawarii. Policja prowadzi dochodzenie.

Nieznani sprawcy włamali się w miniony weekend do magazynu sklepu rolniczego w Herrieden, w środkowo-frankońskim dystrykcie Ansbach w Bawarii (Niemcy). Ukradli setki kanistrów ze środkami ochrony roślin - podaje niemiecki portal Agrarheute.

Wszystko wskazuje, że sprawców było kilku. Nie wiadomo jednak, czy łupy załadowali do jednego czy kilku samochodów. Wartości strat nie podano, ale wiadomo że to pięciocyfrowa cyfra. Póki co, śledczy błądzą po omacku, bo mają śladów które mogłyby naprowadzić na trop włamywaczy. Policja szuka świadków, którzy mogliby pomóc w śledztwie.