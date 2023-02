Podczas briefingu poświęconego wprowadzeniu nowych narzędzi finansowych przez bank PKO BP minister rolnictwa zapowiedział wdrożenie nowego programu wsparcia gospodarzy zmagających się ze skutkami niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek. Szczegóły mają zostać podane już jutro.

Podczas spotkania minister aktywów państwowych, Jacek Sasin podkreślał jak ważna jest rola spółek Skarbu Państwa we wsparciu funkcjonowania wszystkich sektorów gospodarki, w tym także rolnictwa.

Dzięki temu, że polskie państwo zachowało w swoją własność w kluczowych dla funkcjonowania Polskiego Państwa obszarach gospodarczych możemy na bieżąco reagować na wyzwania które stają przed naszą krajem. Ostatnie trzy lata to kadencja szczególnych wyzwań. Najpierw pandemia koronawirusa, związane z tym zawirowania społeczne gospodarcze, a w końcu kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie. To wszystko były momenty, w których Spółki Skarbu Państwa stały na pierwszej linii frontu walki ze skutkami zdarzeń, które uderzały w polskie społeczeństwo, uderzały w Polaków, w polskie rodziny. Spółki Skarbu Państwa zaangażowały się w walkę z koronawirusem produkując i od pierwszych chwil dostarczając Polakom niezbędne środki medyczne, płyn dezynfekujący czy maseczki. Również, w dobie kryzysu energetycznego to Spółki Skarbu Państwa zaczęły działać od pierwszego momentu od chwili wybuchu wojny na Ukrainie. Zaczęły importować węgiel, udało nam się zapewnić ciągłość dostaw dla klientów indywidualnych. Tak było wielu innych obszarach, tak się dzieje i tak się będzie również działo w najbliższym czasie bo w państwo posiada w swoim ręku instrumenty. Od pierwszych chwil swoich rządów, od 2015 roku zabiegamy o to, aby wzmacniać obecność państwa w tych kluczowych gałęziach gospodarki. Dokonaliśmy repolonizacji ważnych dla Polski firm, które wcześniej zostały z naruszeniem polskiego interesów sprzedane. W ramach wspólnych działań powstała Krajowa Grupa Spożywcza, która już funkcjonuje i daje rolnikom dużo większą pewność produkcji i możliwość zbycia swoich produktów po godziwych cenach. Będziemy podejmować tez kolejne działania mające na celu wsparcie polskiego rolnictwa - mówił.