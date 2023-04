Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi zlecił Głównemu Inspektoratowi Weterynaryjnemu przeprowadzenie wyrywkowych kontroli jakości zboża w magazynach w Polsce.

Podczas zorganizowanej późnym wieczorem konferencji prasowej po posiedzeniu Sztabu Kryzysowego w KPRM, Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że zlecił Głównemu Inspektoratowi Weterynaryjnemu przeprowadzenie wyrywkowych kontroli jakości zboża w magazynach w Polsce.

- Żebyśmy byli pewni, że mamy zboże dobrej jakości, takiej, która gwarantuje bezpieczeństwo Polaków - dodał.

Będę robić wszystko, aby tych, którzy chcą nieuczciwie zarobić na wojnie odpowiednio ukarać

Nie da się ukryć, że to odpowiedź resortu rolnictwa na informacje o oszustwie. Jak donosi dziennik Rzeczpospolita, trzy firmy z grupy największych krajowych producentów mąki, kupiły pszenicę deklarowaną jako polską, a w rzeczywistości sprzedano im ukraińskie zboże techniczne. W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła właśnie śledztwo.

- W czasie wojny mamy też takich ludzi, którzy chcą na tej wojnie zarobić. Ja się z tym nie zgadzam (...) będę robić wszystko, aby tych, którzy chcą nieuczciwie zarobić na wojnie odpowiednio ukarać - przyznał też minister.

Dopytywany przez dziennikarza, czy to już jednak nie za późno na takie działania, Robert Telus stwierdził: - Mam wrażenie, że Pan redaktor chce powiedzieć, że tutaj my zawiniliśmy coś. Nie.

- To kto zawinił? - padło kolejne pytanie. - To jest bardzo dobre pytanie. Proszę z tym do prokuratury - odparł minister.

W kontekście zapowiedzi ministra dotyczącej dodatkowych wyrywkowych kontroli zboża w magazynach dziennikarze dopytywali się też, czy to oznacza, że do tej pory zboże, które wjeżdżało do Polski nie było kontrowane, minister odpowiedział: - Było kontrolowane, ale dziś chcemy to potwierdzić, żebyśmy byli spokojni, że ktoś nas nie oszukał.

Dalsza walka o przywrócenie ceł na import z Ukrainy

Na pytanie ile zboża ministerstwo chce zdjąć z rynku w najbliższym czasie, minister Telus odpowiedział, że w sumie ok. 4 mln ton. Między innymi poprzez RARS (skup na rezerwy strategiczne) oraz eksport. Czas jaki sobie wyznaczył resort rolnictwa - lipiec br.

Minister Telus zapowiedział też, że w środę (12 kwietnia) zwróci się do ministrów z "5 krajów frontowych, by wspólnie zmienić projekt przedłużenia bezcłowego importu zboża z Ukrainy".

- Wszyscy musimy poradzić sobie z problemem, aby rozłożyć równomiernie produkty z Ukrainy na terenie Unii Europejskiej - zaznaczył minister.

Dodał, że także w środę ma się odbyć "spotkanie z ambasadorami tych krajów, w których potencjalnie możemy sprzedać zboże, gdzie mamy potencjalnych klientów, żeby zdobywać rynki i żebyśmy mogli jak najszybciej zboże wyeksportować".

Powiedział także, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że obecnie to zboże będzie priorytetowym towarem podczas przewozów koleją i podczas wyładunku w portach, tak jak wcześniej było w przypadku węgla.

Robert Telus zapowiedział również, że w środę spotka się z Danielem Obajtkiem, Prezesem Orlen, aby omówić kwestię przeznaczenia zboża na produkcję paliw.