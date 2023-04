Rolnicy przeżywają dramat, nie mogąc sprzedać swoich zbóż. Protesty rozlewają się po całym kraju. Tymczasem dla Janusza Kowalskiego, wiceministra rolnictwa, największym problemem pozostają robaki... Zapowiedział właśnie ustawę "antyrobakową".

Jak Państwo sądzą, czy są aktualnie ważniejsze tematy dla branży rolnej niż zastopowanie importu płodów rolnych z Ukrainy do Polski? Nie ma? Otóż mylicie się.

Mój talerz - moja sprawa?

Solidarna Polska, której przedstawicielem w resorcie rolnictwa jest Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, na wczorajszej konferencji prasowej w Sejmie zapowiedziała wniesienie projektu ustawy .... "antyrobakowej".

W rzeczywistości kreowanej bowiem przez Solidarną Polskę - aktualnie takiego wyboru podobno nie mamy.

- Jak Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk chcą jeść larwy z robaków, czy różne suszone owady, mają do tego prawo. Ale Polacy mają też prawo do tego, aby każdy produkt spożywczy z tzw. dodatkami robaczanymi, był jasno i rzetelnie oznaczony - uważa Janusz Kowalski.

Informacja o tym, że dany produkt powstał z udziałem białka owadziego jest już umieszczana na opakowaniach. Ale widocznie to za mało. Wiceminister proponuje, aby znalał się tam także napis: "Uwaga! Produkt zawiera białko z owadów!".

Ustawa "antyrobakowa" ma być przygotowana - jak to zaznaczył poseł Kowalski na wzór przepisów węgierskich i włoskich.

Czy Unia Europejska nakaże Polakom jeść robaki?

Podczas naszej niedawnej wizyty w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie zapytaliśmy Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, czy Unia Europejska nakaże Polakom jeść robaki?

- Nie nakaże, natomiast mnie również, tak jak wiele osób w Polsce, trochę martwi ta skłonność do zastępowania rolnictwa, tego z ziemi, jako głównego źródła żywności poszukiwaniem jakiejś alternatywnej żywności. To są robaki, próby klonowania mięsa czy jego sztucznego wytwarzania. To jest niedobra tendencja i jedyną odpowiedzą jest wspieranie rolnictwa tradycyjnego, w jego naturalnym kształcie, dbanie o to żebyśmy mieli rolników, promowanie naturalnej, zdrowej żywności i przeciwstawianie się tym tendencjom do wypierania rolnictwa przez coś, co w gruncie rzeczy żywnością nie powinno być - stwierdził Janusz Wojciechowski.