Biedronka pozywa Michała Kołodziejczaka z AGROunii

Właściciel popularnej sieci sklepów - Jeronimo Martins Polska - uważa, że Michał Kołodziejczak, lider AGROunii naruszył "chronione prawem dobra osobiste spółki". Domaga się od niego 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Michał Kołodziejczak, lider organizacji AGROunia, prezentując mediom pozew, jaki otrzymał od właściciela sieci Biedronka, mówił, że jest on odpowiedzią na działania AGROunii wskazujące na niewłaściwy sposób przechowywania towaru w sklepach, jego złą jakość bądź złe znakowanie produktów.

- Ta sprawa jest szokująca. Biedronka pozywa Michała Kołodziejczaka, za to że pokazuje patologie handlu. Robaki w zagranicznej kapuście, oszukańcze oznakowanie krajem pochodzenia – komentował też w mediach społecznościowych.

Lider rolniczej organizacji został pozwany osobiście, na kwotę 20 tys. zł. Michał Kołodziejczak ocenił pozew jako skandaliczny, ale jednocześnie stwierdził, że cieszy się z takiej reakcji koncernu. Podkreślał, że sieci handlowe mają ogromny wpływ na decyzje konsumenckie, ale też cały rynek handlu, biznesy rolników i dostawców.

- Biedronka wystosowała pozew przeciwko mnie, przeciwko Michałowi Kołodziejczakowi, osobie fizycznej, a tak naprawdę działaczowi społecznemu, prezesowi związku i fundacji. To właśnie w imieniu fundacji i związku były robione wszystkie moje akcje w Biedronce. Ale Biedronka nie zwraca uwagi na podmioty, uznają tylko i wyłącznie siebie i tylko jedną cechę: siłę – komentuje Kołodziejczak na Facebooku.

- Mam przesłanie do Jeronimo Martins. Jesteście gośćmi na naszej ziemi, to wy musicie przestrzegać tego, co tutaj się dzieje, tego, co my robimy. Przestrzegajcie zasad gospodarza. Bardzo niedobrze się dzieje, kiedy gość staje się nieproszony - zaznaczył w kolejnym poście lider AGROunii

Kołodziejczak podkreślał, że działania AGROunii wskazujące na uchybienia w sklepach służą poprawie sytuacji konsumentów. Dodał też, że organizacja jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi w Biedronce, gdzie 80 proc. zatrudnionych stanowią kobiety. Według jego słów, które przytacza Business Insider Polska, wśród pracowników panuje duże niezadowolenie związane z małą liczbą personelu i przeciążeniem obowiązkami.

- Jeronimo Martins Polska wystosowała pozew przeciwko Panu Michałowi Kołodziejczakowi z powodu naruszenia chronionych prawem dóbr osobistych spółki. Czekając na rozstrzygnięcie tej sprawy przez niezawisły sąd powstrzymamy się od dalszych komentarzy. Pragniemy jednak podkreślić, że kwota zadośćuczynienia za zaistniałe naruszenia, tj. 20 tys. zł, ma być przekazana na rzecz Fundacji Pasja - przekazało Business Insider Polska biuro prasowe sieci Biedronka.

Lider AGROunii już przygotowuje się do walki w sądzie. - Mamy proces, który może trwać latami. Mamy wydatki. Wiemy, że robimy dobrze. Potrzebujemy wsparcia – zaapelował już za pośrednictwem FB Kołodziejczak.