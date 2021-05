Biedronka vs AGROunia - czyli wojna na gazetki?

Rolnicy z AGROunii, w minionym tygodniu tłumaczyli Warszawiakom patologie w handlu produktami rolnymi. Następnego dnia sieć sklepów Biedronka w "specjalnym wydaniu AGRO wiadomości" online, pisze: polskie ziemniaki cały rok w Biedronce, 100 proc. POLSKIE! Z kolei AGROunia na to: Biedronka udaje, że śmieszkuje, ale chyba tylko nas to bawi.

Rolnicy z AGROunii rozdawali w czwartek 20 maja ziemniaki na ulicach Warszawy. Dlaczego? – Bo za żywność rolnikom oferuje się grosze, a tak nie powinno być – uważa Michał Kołodziejczak, lider ugrupowania.

Screen strony biedronka.pl

- Robimy to po to, aby pokazać dokąd zmierza polskie rolnictwo pod tymi rządami, które teraz są nad nami i decydują o tym, co robimy. Dzisiaj 15 kg za 3 zł to nie są ceny, które zapewniają komuś godziwą zapłatę. Nie zgadzamy się na to - mówił Michał Kołodziejczak, prezes ruchu AGROunii.

W trakcie rozmów z mieszkańcami, rolnicy rozdawali przygotowaną specjalnie na tę okazję gazetkę informacyjną dla Warszawiaków, w której miały być pokazane patologie polskiego handlu produktami żywnościowymi, na okładce oprócz polityków widniała biedronka, nawiązująca do logotypu sieci sklepów Biedronka.

Następnego dnia dyskont wydał swoją publikację, w "specjalnym wydaniu AGROwiadomości" znalazły się grafiki z opisami: polskie jabłka (…), polskie pomidory (…) itp. – z opisami 100% POLSKIE!

A poniżej banerek, z hasłem i logiem nawiązującym do logotypu AGROunii:

„Agro Duma ogłasza: Jesteśmy dumni z polskich rolników".

AGROunia skomentowała na swoim profilu na Fb:

"Biedronka udaje, że śmieszkuje, ale chyba tylko nas to bawi. Zobaczcie jak pracują nad wierną kopią naszej gazety. Pośmieszkujmy razem! Kiedyś się mówiło ptasi móżdżek, a teraz? Móżdżek biedronki. Już teraz wiemy, że chcecie zabrać nam nie tylko zarobek?"