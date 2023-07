To tylko 100 dni, a tak dużo.... sukcesów Roberta Telusa na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi - tak można podsumować wtorkowe wystąpienie ministra Telusa przygotowane dla dziennikarzy. Szef resortu rolnictwa rozliczył swoje dotychczasowe osiągnięcia i przedstawił plany na kolejne dni urzędowania.

- To tylko 100 dni, a tak dużo się działo - tymi słowami minister Telus rozpoczął swoje wtorkowe wystąpienie przed dziennikarzami.

- To dobry moment na podsumowanie tego, co udało się zrealizować. Osiągnąłem cele, które postawiłem przed sobą w tym pierwszym okresie - dodał.

Sukcesy Roberta Telusa

Do swoich sukcesów szef resortu rolnictwa zaliczył m. in.:

przeznaczenie ponad 15 mld zł pomocy dla rolników ze środków krajowych w związku z wojną na Ukrainie,

dialog z rolnikami podczas protestów i tzw. porozumienia szczecińskiego oraz realizację zdecydowanej większości zgłoszonych postulatów,

stworzenie koalicji 5 państw przyfrontowych,

opróżnienie rolniczych magazynów przed żniwami i przygotowanie ich do nowych żniw,

wprowadzenie uproszczeń w zakresie chowu do 10 szt. trzody chlewnej na własny użytek,

wprowadzenie dodatku emerytalnego dla sołtysów,

ułatwienia w zakresie budowy silosów na zboża i wiat gospodarczych.

- Chciałbym przy tym zaznaczyć, 15 mld zł dla polskich rolników to nie jest żadne rozdawnictwo. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy że nie rozumie sprawy bezpieczeństwa żywnościowego. To jest nasz obowiązek (pomagać rolnikom - dop. redakcji) i to jest obowiązek każdego odpowiedzialnego rządu - zaznaczył minister Telus.

Na co przeznaczono finansową pomoc dla rolników?

Na to wsparcie składają się dopłaty do pszenicy, kukurydzy, gryki, jęczmienia, oleistych, dopłaty do nawozów, do budowy silosów, do paliw rolniczych, do kwalifikatu, transportu zbóż do portu, wsparcie dla firm skupujących tzw. mokrą kukurydzę czy dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Pomoc w liczbach na dzień 18 lipca 2023 r.:

Niemal 516 mln zł dopłat do pszenicy, kukurydzy i gryki już przekazano na konta wnioskodawców,

prawie 300 tys. wniosków złożono o dopłaty do pozostałych zbóż i roślin oleistych,

już 6,7 tys. wniosków złożono o pomoc finansową w formie kredytów na utrzymanie płynności finansowej (kredyt 2%) na kwotę 1 mld zł,

blisko 13 tys. wniosków złożono na dopłaty do silosów.

- Aktywnie działam też na arenie międzynarodowej. Z mojej inicjatywy powstała koalicja 5 krajów przyfrontowych, dzięki której Komisja Europejska zauważyła problemy naszych rolników - podkreślił też szef resortu rolnictwa i zapowiedział, że w środę 19 lipca odbędą się kolejne rozmowy w gronie 5 państw przyfrontowych w związku z aktualną sytuacją na Morzu Czarnym, czyli wycofania się Rosji z kontynuacji umowy zbożowej.

Inne działania Roberta Telusa wspierające rolników

Do nich Robert Telus zaliczył dopłaty ryczałtowe dla małych gospodarstw i uproszczenia w ekoschematach, pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich, nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (a tu ułatwienia w kształtowaniu czynszu dzierżawnego i prawo nabycia przez KOWR zadłużonych gospodarstw), powstanie Funduszu Ochrony Rolnictwa, wydanie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych i paru innych oraz aktualne działania stabilizujące sytuację na rynku malin.

Jakie plany na przyszłość ma minister Robert Telus?

Szef resortu rolnictwa wskazał w czasie wtorkowej konferencji prasowej kierunki rozwoju polskiego rolnictwa, które chce realizować, rozwijać i wspierać. Wymienił m. in. odbudowę polskiego przetwórstwa, zniszczonego w czasie transformacji, poprawa bezpieczeństwa żywnościowego, wprowadzanie innowacji w rolnictwie, usprawnienia w funkcjonowaniu administracji publicznej działającej dla rolników oraz rozwijanie współpracy z krajami UE, np. w zakresie przepływu towarów z Ukrainy.

Przyznał też, że ma świadomość, że nie udało mu się do tej pory rozwiązać sprawy budowy profesjonalnego agroportu w Polsce, ale będzie podejmował kolejne wysiłki w tym temacie.