BNP Paribas Food & Agro wraz z Allegro Lokalnie oferuje sprzedaż żywności online bez prowizji

BNP Paribas Food & Agro we współpracy z platformą sprzedażową Allegro Lokalnie oferuje swoim Klientom możliwość sprzedaży online bez prowizji produktów spożywczych. Akcja promocyjna „Lokalne Smaki” trwa od 3 do 26 października.

Celem akcji jest przekonanie Klientów Banku BNP Paribas, że sprzedaż przez Internet jest opłacalna i prosta. Ofertę można wystawić poprzez aplikację Allegro Lokalnie z dowolnego urządzenia mobilnego, lub tradycyjnie przez platformę allegrolokalnie.pl – pomoże w tym prosty i przejrzysty formularz.

- Internet jest coraz ważniejszym kanałem sprzedaży detalicznej – według najnowszych danych GUS w sierpniu transakcje online stanowiły już 7,9 proc. wszystkich takich zakupów. W sieci Polacy coraz częściej szukają także produktów spożywczych. Dostrzegamy ten trend i chcemy dać narzędzie pozwalające na niego odpowiedzieć naszym Klientom - producentom zdrowej żywności, wytwarzającym produkty ekologiczne z certyfikatem, ale także te tradycyjne, regionalne czy po prostu niskoprzetworzone. Brak prowizji od sprzedaży to dobra zachęta, by rozpocząć działalność w sieci, zaś tak popularna platforma jak Allegro Lokalnie to idealne miejsce, by zaprezentować się nowym klientom i zdobyć ich uwagę – mówi Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Allegro Lokalnie to platforma umożliwiająca w intuicyjny i skuteczny sposób rozpoczęcie sprzedaży w internecie. Uproszczony formularz wystawiania przedmiotu, bezpieczne płatności online czy tanie przesyłki to tylko niektóre z korzyści dla sprzedających. W ramach akcji “Lokalne Smaki” każdy lokalny producent żywności może sprzedawać swoje produkty spożywcze bez dodatkowych opłat. Wystarczy wystawić na Allegro Lokalnie minimum trzy produkty w kategorii “Lokalny Ryneczek > Produkty Spożywcze” i w tytule każdej oferty dodać #lokalnesmaki. W przypadku sprzedaży produktów o łącznej wartości min. 20 zł, Allegro anuluje naliczoną opłatę. Dodatkowo, sprzedający otrzyma 50 Monet, które obniżą wartość zakupów na allegro.pl aż o 50 zł! (1 Moneta odpowiada 1 zł).