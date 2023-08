Polityczna bomba wybuchła - Kołodziejczak na listach Platformy Obywatelskiej.

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że Agrounia wystartuje samodzielnie. Michał Kołodziejczak szumnie zapowiadał, że są w stanie utworzyć listy we wszystkich okręgach. Tymczasem dzisiaj spadła polityczna bomba.

Agrounia dołącza do Platformy

Ta wieś czekała na taki sygnał. Jesteśmy po to by szanować każde miejsce, każdy najmniejszy problem - mówił Tusk - Obecność Michała Kołodziejczaka na naszych listach to potwierdzenie tego - mówił Donald Tuska podczas prezentacji koalicjantów.

Michał Kołodziejczak ma startować z list Platformy - jedynka z Konina

Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. Ja wierzę w to, i zrobię wszystko, żeby wygrać z PiS-em. Odbijemy wieś PiS - owi - zapowiedział Kołodziejczak. - Ja zdaję sobie sprawę z powagi tych wyborów. Wiem, że osobiste ambicje nie przyniosą nam sukcesu. Może to zrobić tylko wspólne działanie. Widzę co stało się z polskim rolnictwem i to nie jest sprawa tylko polskiej wsi, ale też sprawa ludzi miast. Musimy obronić polską wieś i cała Polskę i wierzę, że to zrobimy. To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale ja nigdy nie podejmują łatwych decyzji, one są trudne. Zdaję sobie sprawę z tego o jaką stawkę gramy. Chcemy Wam podziękować za zbudowanie tej wielkiej wspólnoty serc. Wygramy z PiS, obiecuję, i zrobię wszystko żeby tak było. Kiedy podejmowałem decyzję było wiele za i przeciw. Musimy pokazać wszystkim w Polsce, że mimo rozbieżności patrzymy w jedną stronę - w stronę przyszłości Polski. Ten projekt jest nieszablonowy, ale dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. Ja zrobię wszystko, żeby był wiarygodny - dodał Kołodziejczak.

Na listach PO pojawiło się więcej znanych nazwisk - m.in. Adam Bodnar czy Bogusław Wołoszański.

Idziemy w tych wyborach po to, aby zdecydować kto zwycięży - Polska, czy PiS - mówił Donald Tusk. - Unieważniam to referendum. Wymyślili je tylko dla realizacji własnych potrzeb. Michał Kołodziejczak jest jednym z tych, który ma odwagę nie lękać się. Jeśli odrzucimy strach i zwątpienie, jeśli przekonamy wszystkich, że nie ma powodu się lękać, że oni są nadzy w swoim bezwstydzie, że oni są bezbronni uda nam się. Kaczyńskiemu i jego ekipie może wydawać się, że mają wszystko, ale oni mają nic. Mają puste serca, mogą mieć przewagę fizyczną, ale mają puste serca. A takich wielkich rzeczy, o które my walczymy nikt z pustym sercem jeszcze nie wygrał - przemawiał Tusk.

W rozmowach z dziennikarzami Kołodziejczak podkreślał, że nie wchodzi w struktury Platformy.