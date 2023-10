W ostatniej z rozmów przedwyborczych Farmera rozmawiamy z Krzysztofem Bosakiem, liderem Konfederacji.

Farmer: Rolnictwo jest bardzo trudnej sytuacji, jaki plan wy, jako Konfederacja, macie dla polskiego rolnictwa? Co będzie dla was najważniejsze?

Krzysztof Bosak: Najważniejsze w tej chwili wydaje się powstrzymanie w rolnictwie nowych regulacji, które podnoszą koszty produkcji. Tto są zarówno rzeczy związane z przekształcaniem wspólnego rynku europejskiego, czy pomysły wynikające z Zielonego Ładu. Jesteśmy przeciwni tym rzeczom, które tam się pojawiają. One powodują nowe koszty. Widzimy też, jak wcześniejsze regulacje, i słyszymy o tym od rolników, tworzą ciągle nowe koszty. Rolnicy ciągle są zajęci spełnianiem wymogów, a nie rozbudową swoich gospodarstw. Oczywiście widzimy niebezpieczeństwo w tych regulacjach, które już są na horyzoncie, jak na przykład dyrektywa pestycydowa, widzimy negatywne konsekwencje otwarcia rynku europejskiego na produkty rolne z Ukrainy bez żadnych limitów, bez żadnych kontroli. Postrzegamy to jako złamanie obietnicy, którą Unia Europejska dawała, bo ta obietnica mówiła, że będą rynki rolne stabilizowane, a to otworzenie całkowite granic, zniszczyło wszelką stabilizację.

Konfederacja chce zminimalizować ograniczenia

Jesteśmy też przeciwnikami tych nowych przepisów dobrostanowych. Uważamy, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby rolnicy byli coraz bardziej biurokratami, a coraz mniej rolnikami.

Uważamy, że to sami rolnicy powinni wiedzieć jak się troszczyć o swoje zwierzęta. Powinny być jasne regulacje prawne i jeżeli ktoś narusza prawo to należy interweniować – od tego jest policja nie jakieś organizacje aktywistów lewicowych, które wchodzą na gospodarstwa, roszczą sobie prawo do zabierania zwierząt. Oczywiście z patologiami trzeba walczyć, natomiast od tego są instytucje państwowe. Jeżeli trzeba te instytucje państwowe wzmocnić jesteśmy gotowi do dyskusji o tym, ale nie może być tak, że ludzie motywowani ideologiczne mają jakieś specjalne prawa nadane ustawowo .

No i oczywiście muszę to podkreślić w kontekście przepisów tej tak zwanej piątki przeciwko rolnikom, jak my ją nazywamy, byliśmy na wszystkich manifestacjach z rolnikami przeciwko temu i uważamy sam pomysł, żeby delegalizować jakieś branże rolnictwa za absolutnie szalony. Jeżeli ktoś uważa, że obecne przepisy są niedopasowane to niech powie, w którym punkcie, jak je zmienić, natomiast pomysł żeby delegalizować całe branże hodowli albo na przykład zakazywać eksportu mięsa z certyfikatami uboju rytualnego to są to absolutnie szkodliwe pomysły.

Dlatego uważamy, że PiS zdradził polskie rolników i nie reprezentuje ich też dobrze ani Platforma, ani Lewica, ani PSL, ani Polska 2050.

Mamy bardzo trudną sytuację geopolityczną. Wojna, niekontrolowany napłw produktów rolno – spożywczych. Jaki macie pomysł na poukładanie tych relacji z Ukrainą?

Sytuacja międzynarodowa zawsze była skomplikowana i będzie skomplikowana. Trzeba, po prostu trzeba, twardo reprezentować swoje interesy i używać instrumentów, które ma państwo polskie do tego, żeby te interesy zagwarantować. Problem, który w Polsce mamy jest taki, że rząd zrezygnował z używania instytucji państwa polskiego. Na przykład przy przepisach o otwarciu rynku. Gdyby starannie kontrolował co się dzieje ze zbożem, które wjeżdża, jakie ma parametry, to swobodnie można było powstrzymać zalew tego zboża na polski rynek.

Rząd poświęcił polskie interesy świadomie

Polskie interesy gospodarcze zostały przez rząd, moim zdaniem, świadomie poświęcone i oni za to muszą dostać karę w postaci odsunięcia od władzy.

Za tydzień układ sił w sejmie będzie jasny. Na pewno znajdziecie się państwo w Sejmie, w mniejszości lub większości, to się jeszcze okaże. Co będzie dla państwa pierwszym celem, pierwsza rzecz, którą będziecie chcieli zrobić, którą będziecie chcieli realizować już po wyborach?

Zaczniemy od negocjowania w sprawie marszałka sejmu. W tej chwili prawo jest stanowione w bardzo chaotycznych warunkach, prawa posłów nie są szanowane, nie ma żadnych planów legislacyjnych, jesteśmy ciągle zaskakiwani. Potrzebujemy innego marszałka niż pani Witek. Potrzebujemy jednego stylu uprawiania polityki. W Sejmie prawo musi być uchwalone w pewnym spokoju, musi być czas na dyskusję, czas na wysłuchanie partnerów społecznych z różnych stron, a w tej chwili legislacja jest swego rodzaju wojną manewrową rządu z własnym narodem, z mediami, z opozycją. To się skończy. Więc zaczniemy od warunków stanowienia prawa, wybierzmy dobrego marszałka Sejmu, a później będziemy myśleć o innych rzeczach, bo dopiero później można powołać rząd.

W jakim miejscu widzi się Pan po wyborach? Komisja rolnictwa?

Zobaczymy ilu posłów wprowadzimy, zobaczymy jakie będą mieli kompetencje, dopiero wówczas będziemy zastanawiali się jak ich rozmieścić po komisjach.

Dziękuję za rozmowę.