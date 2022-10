Francuski nabywca nie zapłacił za 4 konie, które wylicytował na tegorocznej aukcji Pride of Poland wylicytował 4 konie, wciąż za nie nie zapłacił w Janowie Podlaskim.

Podczas 53. aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie), która odbywała się w sierpniu br., sprzedano łącznie 14 koni krwi arabskiej z polskich stadnin za prawie 1,6 mln euro. Sukces zamienia się jednak w porażkę, bo nabywca 4 koni wciąż nie zapłacił miliona euro za wylicytowane araby - donosi RMF24.

Cztery wspomniane konie wylicytował francuski hodowca . Były to klacze: Egiria z Białki za którą kupiec miał zapłacić 115 tys. euro, Euzona z Janowa Podlaskiego i Poganinka z Michałowa, sprzedane po 220 tys., a także Esmeraldia z Michałowa, która wylicytowana została za 400 tys. euro. i była najdroższym koniem na licytacji. Od aukcji minęło już jednak 70 dni i nic nie wskazuje, by Thierry Barbier faktycznie zamierzał zapłacić 1 mln euro za nabyte konie.

Ostateczny termin rozliczenia aukcji upływa z końcem roku. Jej organizatorzy mają nie lada problem, bo muszą szybko znaleźć nowych nabywców dla koni. Problem w tym, że zwierząt nie można sprzedać po cenie niższej, niż na aukcji, bo to podważałoby sens organizowania Pride of Poland i godziło w markę polskich stadnin. Taka szansa istnieje, co potwierdzają Monika Słowik, pełniąca obowiązki prezesa stadniny koni w Michałowie i Andrzej Wójtowicz, doradca do spraw hodowli koni dyrektora generalnego KOWR.

Oferowane ponownie do sprzedaży konie są w dyspozycji organizatora aukcji, prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do 31 grudnia br.