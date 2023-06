Brazylijskie banki chcą uzależnić udzielanie kredytów rzeźniom od udowodnienia, że wołowina nie została wyprodukowana na nielegalnie wylesionych terenach.

Już wkrótce ubojnie i zakłady mięsne w Brazylii będą miały utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Brazylijskie Stowarzyszenie Banków (Febraban) ustaliło bowiem zasady samoregulacji, w myśl których rzeźnie i przetwórnie mięsne będą musiały dowodzić, że nie sprzedają wołowiny wyprodukowanej na pastwiskach powstałych po wykarczowaniu puszczy.

Ubojnie i przetwórnie będą musiały w związku z tym wprowadzić odpowiednie systemy identyfikacji i certyfikacji, prawdopodobnie z wykorzystaniem technik geolokalizacji sateritarnej. Febraban zakłada, że wymóg w stanach w regionie Amazonii musi zostać wdrożony do końca 2025 roku. Dotychczas do stosowania tych ustaleń zobowiązało się 21 instytucji finansowych w Brazylii, w tym największe: Banco do Brasil i Brazylijski Bank Rozwoju (BNDES).

Branża skrytykowała pomysł

Inicjatywę ostro skrytykowało Stowarzyszenie Brazylijskich Eksporterów Wołowiny (ABIEC). Oskarżyło sektor bankowy o przenoszenie odpowiedzialności za wylesianie Amazonii na rzeźnie, podczas gdy dostawcy ubojni są również klientami banków.

Stowarzyszenie uważa, że banki powinny żądać odpowiednich danych od dostawców wołowiny. Zdrowy rozsądek podpowiada, że system identyfikacji wołowiny winny raczej opracować i wprowadzić instytucje rządowe.

Europejskie naciski

Brazylijskie media zauważają, że inicjatywa banków to efekt nacisków międzynawowej, a szczególnie europejskiej finansjery, która domaga się skuteczniejszej - przynajmniej w teorii - ochrony lasów deszczowych. Potrzebny jest jakikolwiek system weryfikacji pochodzenia wołowiny, by otrzymać import mięsa.

W Unii Europejskiej sprzedaż wołowiny wyprodukowanej z nielegalnie wylesionych terenów leśnych będzie zakazana od końca przyszłego roku.