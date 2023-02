był z pewnością jedną z największych gwiazd futbolu w Brazylii i miał fanów na całym świecie. Ale mało, kto wie, że był nie tylko legendą na boisku, ale także hodował świnie.

Pelè rolnik

Pod koniec grudnia 2022 roku cała Brazylia opłakiwała stratę Pelé, jednej z największych gwiazd futbolu w kraju. Ale był legendą nie tylko na polu, ale także w rolnictwie: w swoim gospodarstwie hodował bydło, ryby i świnie.

Wkrótce po podpisaniu swojego pierwszego kontraktu, jako zawodowy zawodnik w połowie lat 60., Edson Arantes do Nascimento (to prawdziwe nazwisko Pele) zajął się rolnictwem z pomocą swojej rodziny i partnerów. Jak donosi Pig Progress, kupił małą farmę w stanie Sao Paulo. Miało to być czystą rozrywką, ale stopniowo przekształciło się w dochodowy biznes.

Wieprzowina i kawa od Pelè

Najpierw gwiazda futbolu stworzyła własną markę kawy. Café Pelé to wciąż jedna z najważniejszych marek na rynku brazylijskim, mimo że w 2017 roku została kupiona przez holenderską grupę Jacobs Douwe Egberts.

Piłkarz wiedział, jak używać swojego imienia, a ostatnio hodował bydło, ryby i świnie pod marką Pelé. Brał również udział w kampaniach reklamowych dla sektora rolnego, m.in. Brazylijskiego Stowarzyszenia Hodowców Trzody Chlewnej (ABCS).

W 2009 roku założył farmę bydła Pelé Agropecuária, którą obecnie zarządzają jego synowie. Według Pig Progress, w 2021 roku w gospodarstwie hodowano 700 sztuk bydła rasy Nellore i 1200 świń. W sektorze trzody chlewnej firma obecnie chce rozszerzyć produkcję do 5000 sztuk.