W cyklu spotkań przedwyborczych rozmawiamy z Anną Bryłką, kandydatką Konfederacji. Co konfederaci chcą zaproponować rolnikom?

Anna Bryłka - prawnik, historyk, absolwentka stosunków międzynarodowych i handlu zagranicznego. Członek zarządu i sekretarz partii Ruch Narodowy, współtworzącej Konfederację.

Kilka obszarów zagrożeń dla rolnictwa

Farmer: Jaki plan Konfederacja chce przedstawić polskim rolnikom przed wyborami?

Anna Bryłka: My ten plan przedstawiliśmy już 24 czerwca na konwencji programowej Konfederacji. Konstytucja Wolności to cały obszar, rozdział na temat programu rolnego Konfederacji zatytułowany po prostu Bezpieczeństwo Żywnościowe. W dokumencie sklasyfikowaliśmy kilka głównych problemów polskiego rolnictwa, które nasiliły się właściwie tak naprawdę w ostatnim dwóch latach. Pierwszy element, który postrzegamy jako zagrożenie dla polskiego rolnictwa to niekontrolowany import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Wszyscy są skupieni wyłącznie na kwestiach zbożowych, ale ten niekontrolowany import to nieuczciwa konkurencja, dopuszczenie towarów niespełniających unijnych norm na wspólny rynek. Dotyczy to nie tylko zboża. To jest mięso, to jest mięso drobiowe, jaja, spirytus, to są maliny i pewnie jeszcze szereg innych towarów moglibyśmy wymienić, o których jeszcze nie wiemy, że mogą zalać europejski rynek.

Drugi obszar, który odnotowaliśmy jako duże zagrożenie dla polskiego rolnictwa to niestety polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Ideologia, która zaczęła wchodzić bardzo mocno w rolnictwo, obwinianie rolników o to, że są największymi trucicielami środowiska tak, jakby tylko oni tutaj odpowiadali za zmiany klimatyczne. Tak jakby tylko rolnicy i zwierzęta były winne. W imię tej ideologii trzeba teraz właściwie wybijać zwierzęta, to co się dzieje w Holandii, co się dzieje w Irlandii, wybicie 200 000 krów właściwie bez powodu.

Kolejny punkt, który jest wyjątkowo istotny zarysowaliśmy jako swobodę działalności rolnej. To znaczy my postawiliśmy na to, aby rolnik zamiast biurokracją, mógł zająć się swoją pracą. Dzisiaj mamy nowy KPS, mamy nową wspólną politykę rolną, mamy bardzo rozbudowany system płatności bezpośrednich w postaci takiej, że musimy dzisiaj łączyć ekoschematy. Te wnioski są bardzo trudne do wypełnienia i nie jest tak, że ta podstawowa płatność bezpośrednia jest satysfakcjonująca tak jak to było w poprzednich latach. To wszystko jest naszym zdaniem po prostu do odrzucenia. Powinien być jak najprostszy system. Nie żadne skomplikowane systemy, tylko uproszczenie do minimum. Rolnik w pierwszej kolejności powinien zajmować się hodowlą zwierząt, uprawą roślin. W tym się powinien specjalizować, a nie w wypełnianiu wniosków.

Chcemy wprowadzić konkretne rozwiązania. Przede wszystkim energię na własny użytek. Uważamy, że jeśli gospodarstwo rolne jest w stanie produkować energię na własny użytek, powinno to robić bez odsyłania tej energii do sieci. Dzisiaj to jest bardzo skomplikowane, ale jest to do zrobienia i możemy to przesunąć w kierunku rolnictwa.

Musimy także zweryfikować działalności organizacji antyhodowlanym, bo to nie zostało zmienione do dzisiaj. Cały czas organizacje, które w swoim statucie mają wpisaną ochronę zwierząt mogą przyjść na teren gospodarstwa i to zwierzę odebrać. My uważamy, że tylko inspekcja weterynaryjna powinna mieć takie uprawnienia.

Kolejnym tematem jest uproszczenie prawa budowlanego dla gospodarstw rolnych, uproszczenie dla budowy silosów do minimum, ale tutaj mówimy też o wszystkich budynkach gospodarczych.

Marka polskiej żywności - w tym widzimy też dużą szansę. Mamy świetną jakość, teraz potrzeba przede wszystkim dyplomacji handlowej, szukania nowych rynków zbytu. Naszym zdaniem państwa Europy Zachodniej są dużo bardziej sprawne w tym, żeby szukać nowych rynków zbytu i kiedy pojawia się taka luka na światowych rynkach, to oni tam za chwilę są ze swoimi przedsiębiorcami, ze swoimi ze swoimi eksporterami. U nas tego brakuje tej współpracy sektora eksportującego artykuły rolne spożywcze z państwem.

Prostych rozwiązań nie ma

Program o którym państwo mówicie jest bardzo szeroki. Jednym z większych problemów, z którym zmaga się dzisiaj polskie rolnictwo jest temat niekontrolowanego importu ukraińskiego zboża. Jaki macie pomysł na rozwiązanie tej sprawy?

Tutaj nie ma prostych rozwiązań. Naszym zdaniem rząd popełnił błąd zgadzając się na liberalizację handlu na poziomie Unii Europejskiej. Popełni to błąd 2022 roku i popełnił ten błąd o raz kolejny w 2023 roku. W 2023 roku to było o tyle wyjątkowe, że my i w ogóle opinia publiczna, wszyscy już wiedzieliśmy, że jest problem z importem artykułów rolno-spożywczych ze strony ukraińskiej, że zalewany jest polski rynek. Niestety zamiast głosować przeciw temu rozporządzeniu, to trzy razy przedstawiciele polskiego rządu zagłosowali za rozporządzeniem tłumacząc się tym, że to jest w sumie na korzyść.

Dzięki wojnie trzeba też, tak to powiedzieć chociaż to źle brzmi oczywiście, ale dzięki wojnie Ukraina uzyskała dostęp do unijnego rynku nie spełniając norm unijnych, mając uprzywilejowaną pozycję. Na tym na pewno międzynarodowym koncernom, które eksportują żywność zależało, żeby uzyskać dostęp do bezpiecznego unijnego rynku, gdzie jest stabilność, przewidywalność. To jest lukratywny rynek, wypłacalność. Tak wiadomo, że ich towary będą właściwie bezkonkurencyjne. Już teraz, na przykład drobiarze polscy, mówią, że kontrakty, które mi się kończyły w Europie Zachodniej nie są już przedłużane z powodu tego, że wchodzi tam ukraińskie mięso, które notabene produkowane jest przez jakiś koncern oligarchiczny zarejestrowany na Cyprze. Co to właściwie ma wspólnego z pomocą Ukrainie? Na przełomie 2022 roku i 2023 roku mieliśmy otwarty rynek, nikt nie kontrolował granicy nikt, nie kontrolował tego co tutaj wjeżdża, jaki to jest towar, jak to się mogło zdarzyć, że zboże techniczne wjeżdżało, nikt nie kontrolował dokumentów. Okazuje się, że po stronie ukraińskiej działała grupa zorganizowana grupa przestępcza, firmy krzaki, które nigdy nie istniały. O tym nam mówili rolnicy, o tym alarmowaliśmy, ale politycy się zarzekali, że wszystko jest ok, że jest kontrola, że nie ma problemu. To co można było wtedy zrobić to zrobić takie kontrolne na granicy, żeby ten towar po prostu nie wjeżdżał. To jest do zrobienia po prostu kontrolą sanitarną fitosanitarną, weterynaryjną.

Musimy bronić naszego rynku, nawet wbrew UE

To już jednak było. Co można zrobić teraz żeby sytuację wyprostować? Żeby na przyszłość stosunki handlowe pomiędzy nami a Ukrainą jakoś się poukładały?

To jest bardzo trudne pytanie. To jest jedno chyba z najtrudniejszych pytań. Wszystko wskazuje na to, że Ukraina będzie dążyć do tego, żeby mieć cały czas ten swobodny dostęp do unijnego rynku. Co więcej jest ku temu poparcie.

W tej sytuacji musimy bronić naszego krajowego rynku i niestety często, być może robić również, wbrew Unii Europejskiej. A przypomnę, że wspólna polityka handlowa Unii jest wyłączoną kompetencją Unii Europejskiej. My jako państwo nie możemy samodzielnie kształtować polityki handlowej, nie możemy nawet podać ceł, kontyngentów, nie możemy , podpisywać samodzielnie umów handlowych. To jest bardzo duże ograniczenie dla polskiego rządu, ktokolwiek by nie rządził. My nie mamy tej samodzielności ,nie mamy tej suwerenności w kształtowaniu polityki handlowej i niestety często będziemy musieli podejmować takie decyzje, które będą w kontrze do decyzji na poziomie Komisji Europejskiej. W niektórych obszarach będzie trzeba to robić.

Naszym zdaniem wystarczyło by i wystarczy, uczynić naszą granicę polsko-ukraińską szczelną, i tyle. Kontrolować i nie dopuszczać towarów, które nie spełniają unijnych norm i tyle. To jest przesłanka, którą można zastosować to robią przecież Niemcy. Ja już wielokrotnie, być może też u państwa na portalu, czytałam że zawrócono jakiś towar, który trafił do Niemiec, a który najprawdopodobniej przyjechał z Ukrainy, bo nie spełniał norm. To wszystko jest do zrobienia, tylko musi być wola polityczna. Naszym zdaniem przez ostatnich kilkanaście miesięcy, i być może nawet teraz, nie było woli politycznej żeby postawić się Ukrainie, która ma bardzo silny lobbing na poziomie Unii Europejskiej. Minister Ukrainy właściwie chyba nie wychodzi z Brukseli. Ja trochę żałuję, że polski minister rolnictwa też się nie przeprowadził do Brukseli. Bo może właśnie to są narzędzia, których trzeba w takiej sytuacji kryzysowej stosować. To znaczy non stop być w Komisji Europejskiej, non stop być między ambasadorami państwu Unii Europejskiej i cały czas mówić jakie to jest zagrożenie. Bo to nie jest tylko zagrożenie dla polskiego rolnictwa, to jest zagrożenie dla europejskiego rolnictwa. My jako państwo, jako w ogóle obywatele nie zdajemy sobie sprawy z potencjału eksportowego Ukrainy. To nie zmiecie tylko polskiego rolnictwa. To zmiecie być może dalsze państwa Europy Zachodniej, ale nie ma chyba takiej refleksji na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Komisji Europejskiej.

Kolejny bardzo trudny dla rolników temat. Zielony Ład, tak zwana zielona kula u nogi. Jakie jest rozwiązanie Konfederacji w kwestii klimatycznej?

Tym co my negocjowaliśmy, proponowaliśmy jest wynegocjowanie rabatu klimatycznego dla Polski w zakresie modernizacji energetycznej, ale też w zakresie tego że w dużej części to jest po prostu ideologiczny postulat. To co się teraz dzieje na poziomie pakietów Fit For 55, który jest elementem europejskiego Zielonego Ładu, rozporządzenie dotyczące przywracania zasobów. To jest wyłączenie kilkuset tysięcy hektarów, kilkunastu procent, tak tak, kilkunastu procent gruntów z użytkowania.

Kolejny problem to dyrektywa pestycydowa, która być może nawet jesienią tego roku zostanie przegłosowana. Cały nowy KPS, WPR - przecież one są skonstruowane na poziomie europejskiego Zielonego Ładu. Teraz mieliśmy 4% wyłączenia z użytkowania do produkcji rolnej w gospodarstwach. Docelowo będziemy mieć 10%. To tak, jakby w fabryce po prostu wyłączyć 10% linii, bo jest taki pomysł. No ja sobie nie wyobrażam żeby jakiekolwiek właściciel fabryki czy przedsiębiorstwa wyłączył 10% z użytkowania No to jest po prostu to są absurdalne zapisy i to niestety nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem.

Ja mam nadzieję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku Europejczycy jednak wybiorą troszeczkę bardziej zdroworozsądkowych przedstawicieli, że ta reprezentacja zielonych być może będzie troszeczkę mniejsza, że no uda się to w jakiś sposób zatrzymać. Ja mam nadzieję, że i w Polsce i w Europie po prostu zdecyduje zdrowy rozsądek, że to bezpieczeństwo żywnościowe jest tak ważnym elementem, że musimy mieć zagwarantowaną żywność, musimy mieć gwarancję własnej produkcji żywności, żeby po prostu być też niezależnym suwerennym państwem. Żebyśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się chociażby z węglem rok temu, gdzie państwo które leży na węglu nie ma węgla. Tak samo jest z rolnictwem. My jeszcze mamy to rolnictwo, ale wielu rolników rezygnuje z działalność. Myślę, że w ogóle klasa polityczna nie zdaje sobie z tego sprawy jaka jest niechęć na wsi. Brak stabilizacji, bardzo niskie ceny skupu, bardzo wysokie koszty produkcji, to wszystko się skumulował. To jest to co gwarantuje Konfederacja, że nie będzie czegoś takiego, będzie stabilność, przewidywalność i po prostu zdroworozsądkowe podejście.

Trzeba olbrzymiej mądrości

Kolejny, palący problem, o którym Pani wspomniała to wysokie koszty produkcji. Jak sobie z tym poradzić?

Jestem trochę rozczarowana tym co się wydarzyło. Chociażby z ceną paliwa kiedy Orlen na przełomie roku 2022 i 2023 obniżył cenę hurtową o złotówkę po to, żeby nie było widać tej różnicy 23% stawki VAT w cenie paliwa. Paliwo mogło być przecież naprawdę sporo tańsze! Koszty produkcji energii to jest kolejny element. Moglibyśmy mieć niższą cenę energii gdybyśmy próbowali wynegocjować dla Polski wyższy rabat energetyczny. Cały czas Polska energetyka jest obciążona systemem ETS, który który powoduje bardzo wysokie opodatkowanie cen energii. To, co mamy w programie to właśnie te energia. Rolnicy są w stanie produkować energię na własny użytek z różnych źródeł, czy to będzie światło, wiatr, czy biomasa. Sądzę, że gdyby tylko była polityczna bylibyśmy w stanie bardziej uwolnić ten rynek. Do tego na rynku, zwłaszcza nawozów, dochodzi do dużych manipulacji, zresztą tak samo jest z paliwem. To są sprawy, które należy zbadać, bo na tych polach, naszym zdaniem, dochodzi do spekulacji.

Nie jesteśmy w stanie wszystkiego co wydarzy się na rynku przewidzieć. Jesteśmy częścią rynku międzynarodowego i wszystkie wahania na rękach światowych wpływają i na ceny skupu i na ceny czynników produkcji. Ja bym w życiu nie zadeklarowała, tak jak minister Kowalczyk, że ceny będą rosnąć. Tu trzeba olbrzymiej mądrości.

Podsumowując. Konfederacja trafia do Sejmu. Po 15 października mamy pierwsze obrady. Od czego zaczynacie? Macie tych ustaw trochę napisane. Co będzie dla was najważniejszym punktem?

W pierwszej kolejności będziemy chcieli obniżyć koszty życia w przeciętnym gospodarstwie domowym. Będą to ustawy jak np. prąd bez VAT, obniżki podstawowych podatków, likwidacja części podatków. Naprawdę jesteśmy w stanie z dnia na dzień wiele rzeczy wiele rzeczy Polakom uprościć, obniżyć wiele ich kosztów. Należy wprowadzić dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, kwota wolna od podatku to może być 12-krotność pensji minimalnej. Naszą rolą jest przesuwać ten dyskurs na polskiej scenie politycznej i nagłaśniać, nagłaśniać te sprawy ważne dla polskiego rolnictwa.

Dziękuję za rozmowę.