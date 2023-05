Dwa transporty z żywym inwentarzem zatrzymali inspektorzy transportu na drodze krajowej nr 92 w województwie lubuskim.

Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali dwa transporty żywych zwierząt na drodze krajowej nr 92 w okolicach Świecka. W jednym przypadku zwierząt było za dużo, a w drugim zwierzęta były narażone na urazy kończyn. Przewoźnikom zostaną wymierzone kary pieniężne.

W naczepie pierwszej zatrzymanej ciężarówki znajdowało się 700 świń, które wieziono z Danii do Polski. "Kontrolujący mieli zastrzeżenia do przegród, których konstrukcja stwarzała zagrożenie dla zwierząt. Umożliwiały one wsunięcie się kończyn zwierząt, a w konsekwencji mogły spowodować ich złamanie lub zranienie. Dodatkowo kierowca, posiadający obywatelstwo ukraińskie, nie posiadał wymaganego świadectwa kierowcy." - informuje lubuski inspektorat transportu.

O 47 krów za dużo

W kolejnej zatrzymanej do kontroli ciężarówce transportowano 297 sztuk bydła z Irlandii do Polski. "Zwierzęta były przewożone na trzech pokładach o łącznej powierzchni ładunkowej 100 m2. Na takiej powierzchni można było przewozić maksymalnie 250 sztuk bydła, czyli w pojeździe było o 47 sztuk za dużo." - donosi gorzowska WITD.

W obu przypadkach za stwierdzone naruszenia wszczęto postępowania administracyjne, które skutkować mają nałożeniem kar pieniężnych wobec przewoźników. O wykrytych nieprawidłowościach w zakresie dobrostanu zwierząt poinformowano również Inspekcję Weterynarii.