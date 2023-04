O tym, że sytuacja na polskiej wsi jest trudna nie trzeba nikogo przekonywać. Tematem zajmują się już właściwie wszyscy – począwszy od rządu, przez opozycję, po setki komentatorów. Jak na bieżące wydarzenia patrzą byli ministrowie rolnictwa i gospodarki?

Kongres Polska Wieś XXI wieku stał się okazja do spotkania kilku ministrów rolnictwa z ostatnich lat. Zapytani o obecną sytuację na polskiej wsi nie szczędzą gorzkich słów.

Głównym celem powinno być rozwijanie rolnictwa, a nie jego zwijanie

Jeżeli się myśli o sprawie i słucha się mądrych ludzi to oczywiście można było tego problemu uniknąć. Ta sytuacja wynika z zaniedbań, braku wyobraźni i braku prawnych, organizacyjnych i finansowych narzędzi, które powinny być wprowadzone dużo wcześniej. Głównym celem powinno być rozwijanie rolnictwa, a nie jego zwijanie – gorzko komentuje Gabriel Janowski, minister rolnictwa w latach 1991 – 1993. Bieżąca sytuacja nie wynika z jakiegoś incydentu. To bardzo poważne zaniedbanie osób odpowiedzialnych za rolnictwo. Już w czerwcu należało się zastanowić, co wydarzy się, kiedy otworzymy granicę. To podcięło polską wytwórczość i dochodowość rolników.

Janowski podkreśla, że Ukraina ma świetne gleby i zarówno korporacje zachodnie, jak i Chiny zainwestowały tam olbrzymie pieniądze. Na 40 milionów hektarów ziem ukraińskich 17 milionów jest w rękach korporacji. Największe gospodarstwo ma 850 tysięcy hektarów.

To pokazuje ogrom problemów z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Szansa dla Polski jest żywność najwyższej jakości, bo na nią jest zapotrzebowanie – szczególnie w Chinach. W tej kwestii są potężne zaniedbania. Tu widać indolencję ze strony władz. Podjęte decyzje wyniknęły z rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Po prostu rządzący chcą zachować swoje wpływy na wsi, więc musieli się odnieść do problemu. Odnieśli się w najprostszy sposób mówiąc – dopłacimy wam. Tylko nie pomyśleli, ze trzeba mieć do tych działań odpowiednie zaplecze, choćby silosy. Te wszystkie działania są podejmowane ad hoc, bez głębszych przemyśleń i uzgodnień z Unią Europejską. Najpierw wyraziliśmy zgodę na zniesienie ceł, teraz blokujemy towary – dodaje Janowski.

Blokada wwozu towarów rolnych to dobra decyzja

W podobnym tonie wypowiada się minister rolnictwa w pierwszym rządzie Donalda Tuska, Marek Sawicki.

Sytuacja jest dramatyczna dlatego, że nie dotyka tylko jednego kierunku, ale wszystkich rynków rolnych. Mamy destabilizację w wielu obszarach, nie tylko zboża. Problem dotyka też drobiu, czy owoców miękkich. Ukrainie oczywiście trzeba pomagać, ale trzeba to robić mądrze. Jeśli nie zrozumiemy, że nie dostarczając żywności w rejony ubogie rolniczo zapraszamy imigrantów do siebie, a już wszyscy wiemy, jakie problemy to generuje – przekonuje. - Blokada jest dobrym rozwiązaniem, ale wprowadzonym o co najmniej miesiąc za późno. Nie zgadzam się ze stwierdzeniami, że jest ona łamaniem prawa unijnego. Podobnie jak Niemcy, kiedy złamali prawo w okresie covidu i zabronili wywozić z kraju środki sanitarne poza obszar swojego kraju, mimo, że te podlegały regułom ogólnoeuropejskim. I nikt na nich kary nie nałożył. Jeśli Polska od kilku miesięcy informowała, że ma problem i nie było na to reakcji, to bardzo dobrze, że takie decyzje zostały podjęte - dodaje.

Sawicki podkreśla, że nie zgadza się z polityką Unii Europejskiej idącą w kierunku marginalizacji produkcji zwierzęcej. Jak przekonuje nie można prowadzić polityki ograniczania produkcji żywności, kiedy nie jesteśmy w stanie wyżywić wszystkich mieszkańców globu. Potrzeba w tym aspekcie wielokierunkowych działań.

Były minister wskazuje też, że sytuacja będzie miała olbrzymie konsekwencje w najbliższej przyszłości.

Operatorzy zapowiadają, że w związku z tegoroczną sytuacją, kiedy kupowali zboże zaraz po żniwach i teraz mocno na nim stracili w przyszłym roku nie będą tego robili. Mówią o czekaniu na wiosnę. Co w takiej sytuacji z rolnikami, którzy ze względów finansowych muszą sprzedawać zboże zaraz po żniwach? - pyta.

To jeden z problemów, z którymi dopiero przyjdzie nam się zmierzyć. Z tematyką możliwości eksportowych mierzymy się już dzisiaj. I tez nie wygląda to optymistycznie.

Żeby rozwiązać problem eksportu w naszych portach powinno stać 30 – 40 masowców gotowych do zasypania, a zgodnie z tym co mówi minister infrastruktury w ubiegłym tygodniu zasypywanych było jedynie sześć, a dwa stoją na redzie. Na Bałtyku operują masowce nie większe niż 50 tysięcy ton. Więc realnie w ciągu miesiąca można wywieźć 400 tysięcy ton. Mówiło się o milionie – półtora miliona ton miesięcznie. Oczywiście porty maja takie możliwości, ale musza mieć to na co przesypać. Nie przesypia przecież z nabrzeża do Bałtyku, bo ryby tego zboża nie zjedzą. Muszą być przede wszystkim podstawione statki, muszą być kontrakty. Nadal nie mówi się o tym, że dopóki tzw. Głodna Afryka ma możliwość kupienia ukraińskiego i rosyjskiego zboża przez porty Morza Czarnego, tańszą i krótszą drogą to oczywiście z tego skorzystają. Nasze porty są mniej konkurencyjne – mówi Sawicki. - Nasi operatorzy mówią, że w portach, na załadunek na statek pierwszeństwo ma zboże ukraińskie, a nasz tir-y stoją daleko za bramą w kolejce czekając az kiedyś łaskawie ktoś ich wpuści. To nie jest żadne rozwiązanie. Brakuje kompleksowego działalni UE w porozumieniu z ONZ, bo są regiony świata głodujące. Miliard ludzi tkwi w ubóstwie żywnościowym i należy ich wesprzeć. Przy zaangażowaniu UE i ONZ byłoby to możliwe - przekonuje.

Zwariowaliśmy, czy za chwilę zwariujemy?

Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki z ramienia PSL – u upatruje przyczyn obecnych problemów w nieudolności państwa. Podobnie jak Janowski wskazuje na brak chęci wzięcia na siebie realnej odpowiedzialności. Także on nie widzi przyszłości w jasnych barwach.

Ta wieś jest otoczona niewydolnym państwem. Przez to państwo rozumiem politykę, która nie zabezpiecza dobrej reprezentacji i walki mądrej i konsekwentnej o to, w którą stronę idą regulacje europejskie. Z drugiej strony w tej polityki krajowej, która pilnuje także wewnątrz konkurencyjnej Unii Europejskiej naszych interesów i ma świadomość że musimy być coraz bardziej konkurencyjni, coraz bardziej wydajni i coraz bardziej efektywni – przekonuje. - Jeśli chodzi o polska żywność mamy odwrócenie tendencji na rynkach światowych. Polska zalicza się do trzech krajów, w których ceny żywności gwałtownie rosną. Być może to był powód wpuszczenia tego wolnego zboża na polski rynek czy polską przestrzeń celną, że to plus jakiś rekompensaty czy stabilizacja w cenach energii da tańszy bochenek chleba. Tymczasem okazuje się, że powstała inflacja i ten gwałtowny wzrost kosztów przeniósł się na to, że finalnie rolnik, który wytwarza ziarno ma jeszcze mniej niż kiedykolwiek. Efektem tego będzie cofnięcie się zdolności konkurencyjnej naszych gospodarstw. Błędy ostatniego roku będą rzutowały na trzy do pięciu lat naprzód na kondycję firm, przedsiębiorstw i na cały sektor rolny – przewiduje.

Zdaniem byłego ministra polska polityka sprowadza się w tej chwili do tego jak zrzucić z siebie na innych odpowiedzialność za te procesy, które zaistniały, a które są wyjątkowo dla polskiej wsi i niekorzystne.

Zniesienie ceł nie oznacza zniesienia myślenia. Nie oznacza zniesienia monitoringu, sprawdzania jakości. Nie do przyjęcia jest, że w kierownictwie resortu nie ma z prawdziwego zdarzenia ekspertów od rolnictwa i to jest po prostu gigantyczny problem – oburza się Piechociński. - Nasza gospodarka wchodzi niestety w okres bardzo niskiego wzrostu, a ja twierdzę że nawet nie w techniczną, a trwałą recesję. To będzie recesja roku 2023 i bardzo trudnego roku 2024.

Piechociński zwraca też uwagę na zaniedbania polskiego rządu w sektorze eksportu. Jak wynika z jego wypowiedzi rządzący wyjątkowo nieudolnie podchodzą do tematu eksportu. Z czego to wynika? Zdaniem byłego prezesa PSL – u ze zbytniej asekuracyjności i braku chęci.

Po pierwsze trzeba chcieć, po drugie trzeba się nie bać i po trzecie trzeba pamiętać o tym że z tego typu działań spotkań i wydarzeń nie wszystko wychodzi. Ale trzeba próbować. Łatwo jest planować wielkie rzeczy do zrealizowania za wiele lat, jak np. polski atom w 2029, ale znacznie trudniej odpowiedzieć na pytania dlaczego służby sanitarne nie współpracują razem? Dlaczego nie monitorują? Jaka jest wiedza o granicach? Jaka jest wydolność? Ile tych wagonów jedzie i czy wjeżdżają na niemieckie tory i jadą dalej? Żeby to zrobić, to trzeba się znać. To wymaga odpowiedzialności – tłumaczy Piechociński. - Białoruś zniosła embargo na polskie jabłka. Dlaczego jeszcze ich tam nie eksportujemy? Dlatego, że będzie to źle wyglądało? Jeden z naszych ministrów nie leci do centralnej Azji na wielką konferencję dlatego, że na tej sali zapewne będzie także siedziała reprezentacja rosyjska. I co nasi wyborcy pomyślą jakby go, nie daj Bóg, sfotografowano obok rosyjskiej delegacji? Hola hola! Zwariowaliśmy, czy za chwilę zwariujemy? Gdzie w tym wszystkim interes narodowy?

Jak przekonuje wielka polityka emocji i napięć to jedno, a drugie zimny pragmatyzm, racjonalizm i szukanie dobrych partnerów do otwierania nowych rynków i to musimy po prostu zrobić.

Dlaczego zostaliśmy z problemem sami? Dlaczego kraje unijne nie są zainteresowane przejęciem części zboża do swoich portów?

Nie oczekujmy życzliwości od rządu niemieckiego, czy francuskiego. Bo kiedy my przez cały rok wojny w Ukrainie oskarżamy ich o prorosyjskośc i antyukraińskość, to w momencie kiedy w Polsce pojawił się problem tamci zwyczajnie odwrócili się do nas plecami. To jest niestety pewien ciąg wydarzeń, który ma teraz swoją kumulacje i konsekwencje – tłumaczy Marek Sawicki.

Optymizmu w wypowiedział byłych przedstawicieli resortu rolnictwa i gospodarki nie słychać.